Lave-vaisselle, aspirateurs : de nouveaux produits concernés par "l'indice de réparabilité"

Depuis le 1er janvier 2021, l'affichage de " l'indice de réparabilité " est obligatoire, en magasin et sur Internet, sur cinq catégories de produits : smartphones, ordinateurs portables, télévisions, tondeuses à gazon et lave-linge à hublot. À partir de ce vendredi, quatre nouvelles catégories de produits sont concernées : les lave-linge qui se chargent sur le dessus, les lave-vaisselle, les aspirateurs et les nettoyeurs haute-pression.

Prévu par la loi anti-gaspillage , cet "indice de réparabilité" n'est pas spécialement connu. Il permet pourtant aux clients de comparer les produits, de faire un choix éclairé et surtout de limiter le gaspillage. Beaucoup de Français n'ont toujours pas le réflexe de réparer au lieu de jeter un objet en panne. En 2020, seulement 40 % des appareils électroniques hors-service étaient réparés. Par ailleurs, cet "indice de réparabilité" incite les fabricants à concevoir des produits plus durables.

Plusieurs critères pour calculer l'indice

Cet outil est caractérisé par un pictogramme en forme de clé à molette. Sa couleur va du rouge au vert foncé, avec une note de 0 à 10 sur 10. Pour faire simple, plus la note est élevée et plus la couleur se rapproche du vert, plus l'appareil sera facile à réparer. Plusieurs critères sont mis en place pour déterminer cet indice de réparabilité, notamment la disponibilité des notices d'utilisation et documents techniques ; la facilité de démontage ou non ; le prix et la disponibilité des pièces détachées. En fonction de toutes ces informations, les fabricants soumettent eux-mêmes une note pour leur produit. Cet indice est ensuite garanti par la société Agoragroup, spécialiste du service après-vente.

Depuis le 1er janvier 2015, plusieurs catégories de produits sont concernées par l'indice de réparabilité. - Ministère de la Transition Ecologique

À l'horizon 2024, la loi anti-gaspillage prévoit que cet indice devienne un indice de "durabilité", notamment avec l’ajout de nouveaux critères comme la robustesse ou la fiabilité des produits.