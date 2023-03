Laxou : des apprentis cuisiniers préparent des repas pour les plus précaires

Des repas de qualité pour les plus défavorisés. C'est le principe de l'opération "Les Cuisines Solidaires - La Relève" organisée par La Tablée des Chefs qui revient pour la 10e édition. Depuis le 27 mars et jusqu'au 7 avril, 60 écoles de cuisine et lycées hôteliers préparent 12.000 repas, dont 400 par l'école CCI Formation EESC basée à Laxou près de Nancy.

Dans la cuisine ce mercredi 29 mars, les apprentis cuisiniers préparent 50 repas pour l'association "Unis & Solidaires" à Vandœuvre. Moins d'une heure avant le dressage, il y a deux grosses marmites sur le feu. "C'est un bouillon préparé avec les épluchures des légumes utilisés comme les carottes et les navets, explique Sélim, ancien maraîcher en reconversion professionnelle. D'un côté, cela permet d'aromatiser le riz pilaf, et de l'autre, cela permet de valoriser les déchets pour des gens qui vont manger des plats qualitatifs."

Le chef étoilé Philippe Mille prend la pose avec les élèves de l'école CCI Formation EESC de Laxou. © Radio France - François Ventéjou

Des repas destinés à cinq associations locales

Dans la cuisine ce mercredi, un invité d'honneur, le chef étoilé Philippe Mille, parrain de l'opération. Pour lui, la cuisine c'est un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. "La cuisine c'est la solidarité, dit-il. On a le devoir d'éduquer les jeunes pour demain. Chacun a sa part pour donner la bonne image et que tout le monde puisse se nourrir correctement."

Charles Coulombeau du restaurant la Maison dans le Parc à Nancy est également venu motiver les élèves. Il en a profité pour leur adresser quelques conseils. "La gestion des invendus est déterminante, assure-t-il. Depuis deux ans, chaque semaine on produit entre 100 et 120 litres de soupe avec des épluchures déshydratées et mixées."

Le chef étoilé de La Maison dans le Parc à Nancy est venu partager ses conseils aux élèves. © Radio France - François Ventéjou

Grâce à l'investissement de l'école dans l'opération, cinq associations locales reçoivent des repas sains et gratuits jusqu'au 7 avril, dont "Nos Amis de la Rue" à Nancy. "Des repas de cette qualité, ça change quand même, les bénéficiaires sont contents", raconte le président de l'association Sébastien Chenal.