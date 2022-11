Laxou : le restaurant "La Gargote" soulagé après l'annulation de l'OQTF de son salarié Saliou Diallo

Le 13 octobre dernier, il a bien cru qu'il devrait quitter le pays. Saliou Diallo, chef de partie en CDI au restaurant "La Gargote" de Laxou avait alors reçu de façon soudaine, une obligation de quitter le territoire français (OQTF). Mais depuis, l'employeur de ce Guinéen s'est mobilisé et la semaine dernière, un coup de fil de la Préfecture l'a informé de l'annulation de l'OQTF.

Le travail continue

"Je suis soulagé, j'ai de la chance de rester", confie Saliou Diallo, en train de préparer un nouveau service. "Je n'arrivais plus à travailler facilement depuis que je craignais de partir", ajoute-t-il. Même si désormais, il a beaucoup d'administratif à faire pour redemander ses documents, "mais on va l'aider", explique Benjamin Cambas, son patron. "J'ai envie de rester, payer mes impôts, et participer à la société", répond Saliou Diallo.

Dans ce contexte, le gouvernement annonce ce lundi réfléchir à une facilitation des démarches pour les demandeurs de titres de séjour salariés dans des secteurs en tension, dont justement la restauration. "C'est une bonne chose pour nous régulariser nous les étrangers qui sommes courageux de faire ces métiers-là", analyse Saliou Diallo. "Quand on forme quelqu'un, c'est dommage de lui dire de rentrer chez lui", ajoute Benjamin Cambas, déjà confronté par le passé à ce type de problème. Mais l'employeur et le salarié surveilleront les conditions d'attribution de ces titres de séjour, pour ne pas encore plus complexifier la procédure.