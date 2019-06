Laxou : une cinquantaine de gilets jaunes ont bloqué l'entrée du centre commercial La Sapinière ce samedi matin

Laxou, France

Une centaine de gilets jaunes ont bloqué la circulation aux abords de Nancy samedi 22 juin 2019. Ils se sont d'abord rassemblés au péage de Gye vers 7 heures du matin, avant de me mener une opération escargot pendant une demi-heure sur l'autoroute entre Toul et Nancy. Vers 10 heures, une cinquantaine d'entre eux ont gagné la banlieue de Nancy, à Laxou. Ils ont bloqué les entrées du centre commercial de la Sapinière, situé avenue de la Résistance, à l'aide de pneus et de palettes en bois. L'avenue de la Résistance a depuis été rouverte à la circulation.

"On voulait créer un effet de surprise", explique Anne, gilet jaune de la première heure. "On ne peut plus manifester comme on veut : les ronds-points sont désormais interdits, quand on construit des cabanes, elles sont enlevées, et dans les manifestations quand elles ne sont pas déclarées on se fait nasser par les forces de l'ordre....Mais on est toujours présent et c'est ce qu'on veut montrer. On ne lâchera rien", ajoute-t-elle. Seuls deux motards de la police étaient sur place. Il n'y a pas eu d'affrontements.

Une cinquantaine de gilets jaunes bloquent les entrées du centre commercial de la Sapinière, à Laxou, samedi 22 juin 2019. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Les gilets jaunes ont mis en place un barrage filtrant au niveau du centre commercial de la Sapinière, à Laxou, samedi 22 juin 2019. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Une cinquantaine de gilets jaunes bloquent les entrées du centre commercial de la Sapinière, à Laxou, samedi 22 juin 2019. © Radio France - Wyloën Munhoz-Boillot

Aucune manifestation de gilet jaune n'avait été déclarée en préfecture ce samedi 22 juin. La préfecture avait d'ailleurs interdit toute manifestation dans le centre-ville de Nancy et sur les ronds-points des zones commerciales de l'agglomération.