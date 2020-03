Le "100% Azuréen" du 25 mars : votre journal chaque soir avec l'actu des Alpes-Maritimes

Durant le confinement, au temps du Coronavirus, toute l'équipe de France Bleu Azur se mobilise chaque soir pour vous offrir un journal complet à écouter et lire. L'actu du jour par nos reporters, nos journalistes, nos chroniqueurs. C'est uniquement ici.

La vague Coronavirus inquiète les soignants azuréens

L'activité liée au coronavirus s'accélère au CHU de Nice. L'hôpital se prépare à affronter un pic. Le plan blanc est activé depuis le 14 mars, des moyens spécifiques sont déployés pour faire face à la crise sanitaire. Au fur et à mesure que les jours passent les services les moins essentiels ferment et le personnel est redéployé pour la réanimation et pour prendre en charge les malades du Covid 19. Témoignage de Michel Fuentes de FO Santé à Nice qui tire la sonnette d'alarme face au manque de moyens. Un reportage de Justine Leclercq.

La fièvre Coronavirus dans les prisons

Comment éviter la propagation de la maladie dans des prisons surpeuplées où promiscuité rime avec routine ? Les différentes juridictions de notre région s'organisent pour limiter ce risque. Dans les maisons d'arrêt de Nice et de Grasse il n'y a plus d'activités, ni de parloirs avec les familles pour limiter les regroupements de personnes. Le ministère de la justice envisage la libération anticipée de 5000 détenus en fin de peine en France, pour désengorger les prisons, les exécutions de courtes peines sont pour le moment différées. Mais il manque encore des protections et les surveillants sont aussi inquiets pour eux. Témoignage d'Hervé Segaud - Secrétaite FO Pénitentière dans les Alpes-Maritimes. Un reportage de Marion Chantreau.

Une azuréenne de Saint-Jeannet court un marathon sur son balcon

Quand confinement rime avec Marathon ! Les règles sont strictes pour les sportifs en ce moment : pas plus d’un kilomètre de footing ou une heure d’effort par jour. Quand on est un pro de la suée, c’est donc compliqué. Gladys, 39 ans, un physique d’athlète de haut niveau.. et un balcon de 6 mètres de long a eu l’idée de courir un marathon sur son balcon à Saint-Jeannet. Ce dimanche elle a réussi l'exploit en cinq heures et plus de ..... 7.000 tours. Elle raconte à France Bleu Azur.

L'actu en bref : Christian Estrosi met en place un drive-masques pour les soignants à Nice, Eric Ciotti demande au premier ministre les chiffres des morts du Coronavirus dans les maisons de retraites, l'hôpital Simone Veil de Cannes peut désormais délivrer de la chloroquine, la délinquance en baisse depuis le début du confinement à Nice, et puis la rumeur de la diffusion des films du festival de Cannes sur la plateforme pornographique YouPorn.

La météo pour demain ?

Ce jeudi, quelques éclaircies le matin, avant une dégradation au fil de la journée. Quelques averses sont même attendues en début de soirée sur le littoral. Et de la neige sur les hauteurs.

Les températures baissent encore : -5 degrés au lever du jour à Saint Etienne de Tinée, 2 degrés à Menton, 3 à Cannes L’après-midi 4 degrés à Tende, 8 à Levens, 10 degrés à Antibes et 10 degrés à Nice.

Bonne fin de journée de mercredi 25 mars, portez-vous bien et restez chez vous.