Saint-Malo : la discothèque le 109 rouvre définitivement

Il faut rallumer les lumières, la sono, et remplir les frigos : la boîte de nuit le 109 à Saint-Malo Intramuros rouvre ses portes au public mardi 17 août, dès 22h30. Le club avait fermé le 27 juillet dernier, moins de trois semaines après sa réouverture, à cause d'un trop grand nombre de personnes à l'entrée.

Réouverture après le 15 août

C'était l'une des seules à rouvrir début juillet. Alors que la majorité des boîtes de nuit d'Ille-et-Vilaine avaient préféré rester portes closes au début de l'été, le 109 avait fait le pari d'ouvrir, malgré les contraintes sanitaires. Victime de son succès, le club avait vu des centaines de fêtards débarquer. "On était 'full' tout le temps. On ne pouvait pas gérer le flux. Voir 200, 300 personnes attendre dans la rue, ce n'est pas possible. On allait avoir des problèmes", explique Emmanuel Perron, propriétaire de la discothèque.

Emmanuel Perron se prépare à rouvrir mardi 17 août. © Radio France - Jeanne de Butler

Le 109 a donc fermé, en attendant que la cité corsaire commence à se vider de ses touristes. C'est chose faite, le week-end du 15 août passé. "Il y aura moins de touristes, on va pouvoir ouvrir plus tranquillement", note le patron du club. Depuis le 1er août la jauge a également été revue à la hausse - 85% contre 75% précédemment-. "Et à Rennes les discothèques vont rouvrir début septembre, à Dinan ça rouvre. Donc il y a déjà une autre offre. Tout cela fait que je pense que ça va être sympa", sourit Emmanuel Perron.

Pas de tests à l'entrée

Pour sa réouverture, le club ne prévoit pas d'organiser des tests antigéniques, comme il avait pu le faire en juillet. "Les tests dans la rue nous créent une deuxième queue. Et le fait que le pass sanitaire soit obligatoire depuis huit jours partout, dans les restaurants et les bars, on suppose qu'une personne qui sort à 23h, a été faire un tour dans les bars ou dans un restaurant, donc elle a un pass sanitaire valide", explique Emmanuel Perron. Le propriétaire du club se donne une semaine, puis il réévaluera la situation si besoin.