Le 11 mai, la matinale "100% locale" de France Bleu Mayenne revient !

À partir de ce lundi 11 mai, France Bleu Mayenne proposera à nouveau sa matinale (6h-9h) 100% locale ! Le déconfinement c'est maintenant !

Ainsi, vous retrouverez bon nombre de vos rendez-vous : Route 53 avec Gauthier Paturo , le panier du marché à 6h50, le jeu du producteur, le GPS à 7h22, l'horoscope de Catherine Viguié, l'éphéméride, la classe radio à 8h36 et les offres d'emploi.

Des nouveaux rendez-vous

Tout au long de ce déconfinement, France Bleu Mayenne vous accompagne et vous propose deux nouveaux-rendez-vous.

"Circuit-court" d'abord à 7h57, où nous partirons tous les jours à la rencontre des producteurs locaux, d'agriculteurs, de restaurateurs ou encore d'artisans pour mettre en valeur leurs initiatives pour les Mayennais. Le média du circuit court c’est France Bleu ! Et la période actuelle nous fait encore davantage prendre conscience de l’importance vitale de ce circuit court, qui est celui de la vie au quotidien.

Et puis à 6h15 et 7h15, France Bleu Mayenne accompagne les entreprises, les associations, les clubs de sport et autres structures dans sa "Relance Éco en Mayenne". Chaque jour, des reportages, des interviews et des focus sur l'activité économique de la Mayenne.

Rendez-vous donc tous ensemble sur France Bleu Mayenne à partir de 6h le lundi 11 mai et sur l'application France Bleu de votre téléphone. On est bien ensemble !