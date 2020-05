Le 11 mai, la matinale "100% locale" de France Bleu Normandie revient !

Toute l'équipe de France Bleu Normandie, à Rouen, au Havre et à Evreux, vous donne rendez-vous ce lundi 11 mai 2020 entre 6h et 9h pour le retour de sa matinale locale. Comme toujours de l'info, des jeux, la météo et le trafic mais aussi de nouveaux rendez-vous !

À partir de ce lundi 11 mai, France Bleu Normandie proposera à nouveau sa matinale entre 6h et 9h. Une matinale qui sera 100% locale avec tout ce qui fait l'actualité de la Seine-Maritime et de l'Eure !

Tout au long de ce déconfinement, France Bleu Normandie vous accompagne toute la matinale, avec des chroniques et de l'information. Michel Jérome sera là en studio et pas très loin de lui mais dans notre deuxième studio Yves-René Tapon pour les infos. Thomas Schonheere sera aussi sur la table de votre petit déjeuner mais .... en télétravail !

Des classiques....

On retrouvera Willy Rovelli à 6h42, le C koi ca à 7h50, les infos tous les quarts d'heure, la méteo et le trafic. On continue, comme pendant le confinement, avec le titre qui fait du bien à 8h37 et les Normands du Bout du Monde à 8h52 sans oublier les invités de 7h45 et 8h10.

.... Et des nouveaux rendez-vous

Il y aura aussi des nouveaux rendez-vous : "Circuits courts", d'abord, à 7h56. Nous partirons à la rencontre de producteurs locaux, d'agriculteurs, de restaurants, d'artisans, pour mettre en valeur leurs initiatives en Seine-Maritime et dans l'Eure.

A 7h15, vous découvrirez la "Relance éco". Chaque jour : une interview en direct pour évoquer comment telle entreprise, telle association ou tel club sportif de Seine-Maritime ou de l'Eure se relance.

A noter aussi les "paroles de personnels en première ligne" à 7h13 : ces soignants, ces hospitaliers qui sont particulièrement mobilisés en cette période de pandémie. Ils nous racontent leur quotidien

Rendez-vous donc sur France Bleu Normandie, à partir de 6h ce lundi 11 mai, sur Internet et dans votre poste (89.5 à Evreux, 95.1 au Havre et 100.1 à Rouen). On est avec vous, 100% Solidaires