Le 114 : un numéro d'alerte par SMS contre les violences conjugales pendant le confinement

Les victimes de violences conjugales, et plus largement intrafamiliales, peuvent depuis ce mercredi 1er avril alerter police, gendarmerie, SAMU et pompiers par SMS, en envoyant un message au 114. Ce nouveau dispositif vise à faire face à l'explosion des violences conjugales depuis le début du confinement, le 17 mars dernier. Le 114 est à l'origine un numéro d'urgence pour les personnes sourdes et malentendantes. Il est donc élargi à toutes les victimes de violences qui ne peuvent pas sortir de chez elles, ni faire de bruit.

Normalement destiné aux sourds et malentendants

Les opérateurs derrière ce SMS d'urgence préviendront les forces de l'ordre en leur transmettant les coordonnées de la victime. "C'est un dispositif qui est au départ porté par le CHU de Grenoble, et est dédié aux personnes sourdes et malentendantes, en permettant une communication par SMS", explique Christophe Castaner.

Le ministre de l'Intérieur l'a souligné, "Le confinement ne doit pas être un terreau à la violence intrafamiliale. Nous nous sommes aperçus que malgré tous les dispositifs qui sont montés en puissance depuis un an, il pouvait y avoir encore un trou dans la raquette".

Les violences conjugales ont triplé pendant le confinement

Les chiffres dont on dispose pour le moment parlent d’eux-même. Lors de la première semaine de confinement, les violences conjugales ont triplé, en zone gendarmerie comme en zone police. Le huis clos imposé par la pandémie de Covid-19 rend la question des violences intrafamiliales particulièrement sensible.

Jeudi dernier, Christophe Castaner avait déjà lancé un nouveau dispositif pour les victimes : elles peuvent désormais se rendre dans une pharmacie pour signaler des violences. Les téléphones d’urgence fonctionnent : le 17 ou le 112. Ainsi que le 39 19 pour des conseils, et un site spécial existe pour déposer plainte en ligne, ici.

Et maintenant ce numéro d'urgence par SMS. Le 114 sera valable jusqu'à la fin du confinement. Il ne faut surtout pas oublier d’indiquer l’adresse où la victime se trouve, pour que les forces de l’ordre puissent intervenir rapidement.