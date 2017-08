Le 115 de Paris: 9% de demandes d'hébergement de plus en un an.

Avec 9% de demandes d'hébergement de plus que l'été dernier, le Samu Social a de plus en plus de mal à trouver un abri pour les sans logis. Cette augmentation du nombre des demandes s'explique, en partie, par le nombre des familles se retrouvant à la rue.

Entre le 10 juin et le 10 juillet, c'est à dire en l'espace d'un mois, le 115 de Paris a enregistré 26 591 demandes d'hébergement, dont 10 022 en journée et 6 569 la nuit. En un an, le nombre de demandes a augmenté de 9%. Une hausse qui concerne tous les publics, à l'exception des hommes isolés, dont les sollicitations ont diminué de 16%. La forte augmentation vient des familles, avec 39% de demandes de plus en un an.

Résultat: le Samu Social a de plus en plus de mal à trouver des lieux d'hébergement. Un sans-abri sur trois, seulement, peut obtenir une place, aussi bien dans les centres d'hébergement d'urgence (- 6% ), que dans les hôtels (- 21% ). Pourtant, le parc hôtelier reste le principal vivier d'offres d'hébergements, à Paris: l'hôtel représente 87 % de l'ensemble des nuitées attribuées, contre 12% pour les CHU.

Les première victimes du manque de place, sont les jeunes, dont le nombre a bondi de 17 %, pour les 18-24 ans. Dans cette tranche d'âge, seule une demande sur deux, reçoit un avis favorable.

La misère, manifestement, n'est pas moins pénible au soleil. D'autant que le nombre de lieux d'accueil est en diminution, l'été, par rapport à l'hiver.