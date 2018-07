Paris, France

Le 115, le numéro d'urgence du Samu social ne cesse d'exploser. Il sature chaque année un peu plus, en hiver, et désormais également en été.

Alors que le chef de l'Etat avait déclaré, il y a un an, le 27 juillet 2017, qu'il ne voulait plus avoir des femmes et des hommes dans les rues, et réitéré son souhait il y a 6 mois, le 31 décembre 2017, de plus en plus de personnes, surtout des familles, se retrouvent sans hébergement dans notre région.

A Paris, ce sont plus d'une centaine de familles qui se retrouvent dehors chaque soir, bien qu'elles aient appelé le 115, fait savoir le collectif des associations pour le logement des sans abris.

Le nombre de familles auxquelles le Samu Social de Paris n'a pas trouvé d'hébergement a augmenté de de 40% cet été par rapport à l'été dernier et de 140% par rapport au mois de janvier. Et 8% seulement des familles qui ont sollicité le Samu ont obtenu une réponse positive, alors qu'elles étaient 44% en février dernier, période durant laquelle les sites d'hébergement d'urgence hivernaux étaient encore ouverts.

En été comme en hiver, le Samu social ne parvient à répondre à tous les appels : le serveur du 115 enregistre près de 5.000 appel en 24h. Il ne parvient à répondre qu'à 1.450 d'entre eux, soit 30%.

Le Samu social héberge actuellement 15.000 familles à l'hôtel, répartis sur un parc de 600 sites en Ile de France, et 5.400 familles dans des centres d'hébergement provisoire.