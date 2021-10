Le 13e bataillon de chasseur alpin de Chambéry aux côtés des élèves des classes sécurité, en Savoie

Le 13e bataillon de chasseurs alpins de Barby près de Chambéry (Savoie) devient partenaire officiel du C.A.P Agent de sécurité et de la classe défense et sécurité globale du groupe scolaire Saint-Anne, à la Motte Servolex. Une cérémonie était organisée le 21 octobre dernier.

Cérémonie pour marquer le partenariat du 13e BCA avec la classe défense et sécurité globale

Le groupe Saint-Anne à la Motte Servolex, dans l’agglomération de Chambéry est un établissement privé qui propose des formations dans le secteur de l’industrie, de l’habitat et de la sécurité.

Les classes défense et sécurité globale sont un dispositif de partenariat entre le ministère des Armés et le ministère de l’Éducation national en faveur de l’insertion sociale et de la réussite scolaire.

Ecoutez : les jeunes prennent cet engagement très au sérieux Copier

Des élèves en uniforme pour une cérémonie protocolaire

Le 21 octobre, les élèves des différentes filières sécurité ont participé à une cérémonie pour la signature de la convention avec le 13e BCA. Plusieurs hauts gradés de l’armée, de la gendarmerie et des sapeurs-pompiers étaient présents.

C’est impressionnant, on s’est beaucoup entrainé pour cette cérémonie – Isaline, élève de seconde Bac-Pro

Isaline et son amie Célia sont en spécialité « métiers de la sécurité », l’une veut devenir maitre-chien et l’autre gendarme dans la brigade motorisée. Pour elles, ce partenariat avec le 13e BCA permet des actions concrètes sur le terrain comme participer à des cérémonies militaires. Tout cela est surtout très motivant pour leurs études.

Célia et Isaline sont en bac professionnel "métiers de la sécurité", il y a autant de garçons que de filles dans leur classe © Radio France - Anabelle Gallotti

Les valeurs de camaraderie sont la base de la vie – Maxime en C.A.P agent de sécurité

Maxime vient de recevoir un certificat des mains du colonel Moussu, Chef de corps du 13e BCA. C’est une fierté « pour moi, la fraternité, l’altruisme, c’est très important. Être bien carré dans sa vie aussi ».

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Des valeurs que les élèves retrouvent dans ces formations, appuyés par le 13e bataillon de chasseur alpin. Ils ont 6 heures de cours supplémentaires par rapport à la filière classique.

Au niveau national, il existe 370 classes défense et sécurité globale. Cela concerne 10 000 jeunes.