Le 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste de Balma a ouvert ses portes ce weekend

Balma, France

Tirs au plomb, parcours du combattant, essayage des gilets par balle, trajets en véhicule blindé, pendant tout le weekend, l'armée, celle qu'on surnomme la grande muette s'est ouverte au public. Le 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste à Balma près de Toulouse a organisé des portes ouvertes. Plusieurs centaines de curieux sont venus découvrir ce régiment peu connu des Toulousains qui existe pourtant depuis un siècle, avec interruption, et qui a changé récemment de nom.

900 hommes et femmes travaillent ici. L'objectif de cette unité unique en France est d'apporter un appui aux militaires partout dans le monde, "avec notamment la fourniture de matériel, explique le colonel Gérald Friedrich, commandant de ce 14e régiment. Par exemple lorsqu'il fait froid , ça peut être des poêles. Inversement, lorsqu'il fait chaud ça peut être de la climatisation. On est spécialisé dans l'eau. Tout ce qui concerne en fait le combattant en lui apportant le meilleur possible pour qu'il puisse durer sur le terrain dans les meilleures conditions possibles."

Découvrir la vie d'un régiment

Le colonel Gérald Friedrich commandant du 14e régiment d'infanterie et de soutien logistique parachutiste © Radio France - Théo Caubel

Lors de ce weekend portes ouvertes, les remorques pour le réchauffage et la cuisson, celle pour l'hygiène avec les douches et les machines à laver ont été présentées au public.

Et visiblement, les visiteurs se sont pris au jeu. Karim est venu avec son fil visiter la base et il n'ose s'imaginer en soldat. "Déjà, j'ai chaud rien qu'avec le casque alors on ne s’imagine vivre avec ça, plus le gilet par balle, pendant des heures" s'exclame-t-il après avoir fait un tour dans un véhicule avant blindé.

Susciter des vocations

Pour d'autres, cette visite rappelle des souvenirs. _"Mon service militaire bien sû_r, ajoute un visiteur. Même si je constate que maintenant la base est beaucoup plus moderne." Quant aux plus jeunes, certains ont vu naître des vocations. "Ces portes ouvertes, ça permet d'avoir un œil plus ouvert sur le vie d'un régiment. Pour l'instant je fais des études, mais je pense après m'engager" explique l'un d'eux.

D'ailleurs, le stand d’information pour s'engager était présent. L'armée de terre recrute environ 18 000 personnes chaque année.