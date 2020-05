Coronavirus : le 15 août, il n'y aura pas de Lavande en Fête à Sault

L’association estime qu’il aurait été impossible de rassembler plus de 20.000 personnes sur l’hippodrome du Défends tout en respectant les consignes de sécurité sanitaire liées à l'épidémie de Covid-19. Ce sont plus de 20.000 personnes qui ne viendront pas sur le plateau à la mi-août. Cela représente un véritable impact économique.

Décision prise en concertation avec la préfecture et la mairie

L'association, forte de 20 membres et 120 bénévoles, préfère préserver son budget de 60.000 euros et reporter cette 35e édition à 2021.

La fête votive de Sault, qui se déroule le deuxième week-end d'août, juste avant Lavande en Fête n'aura pas lieu non plus, pas plus que le traditionnel feu d'artifice. La fête de la musique est également très compromise.