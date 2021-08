“Le 15 septembre, je n’aurai plus de salaire” : des soignants manifestent à La Rochelle

Sous une tente installée sur le vieux port de La Rochelle, un squelette couché sur un brancard est habillé d’une blouse bleue, symbole de la mort des soignants. Cette même blouse que porte Corine, infirmière en psychiatrie à l'hôpital de La Rochelle. Elle manifeste ce jeudi 12 août pour protester contre l’obligation vaccinale. Personnellement opposée à la vaccination, elle risque la suspension de contrat, et donc de salaire, dès le 15 septembre. "Un manque de reconnaissance" selon cette infirmière en poste depuis plus de 40 ans.

“J’ai travaillé cette nuit et je travaille encore la nuit prochaine, ça ne gêne personne", déplore Corinne. Elle a le sentiment d'avoir été exploitée. "On nous use à fond, pour finalement nous dire salut le 15 septembre !" s'emporte-elle.

Pas contre le vaccin

“On n'est pas anti-vaccin, ni complotiste”, précise Nathalie, infirmière à l'hôpital Saint-Louis de La Rochelle. Comme elle, la plupart des manifestants présents sur le vieux port sont vaccinés. Ils reconnaissent notamment l’utilité du vaccin pour lutter contre les formes graves du Covid. Pour autant, Nathalie du syndicat Sud-Santé ne comprend pas l’utilité de le rendre obligatoire pour les professionnels. Son argument : le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus.

Démission, burnout à l'hôpital

Après avoir passé un an et demi en première ligne, les infirmiers ont l’impression d'être "sanctionnés”. "Il y a des collègues qui veulent quitter l'hôpital" alerte Nathalie, qui recense des cas de dépressions et de burnout au sein de l'hôpital rochelais.

Pour Sud Santé, l’obligation vaccinale risque donc de créer des scènes incohérentes : un médecin porteur du Covid pourra continuer à exercer au contact des patients. Dans le même temps, un soignant non vacciné n’aura plus le droit de venir travailler. "Ça n'a aucun sens", dénoncent les militants.

Le syndicat redoute que l’obligation vaccinale crée une pénurie de professionnels de santé. Nathalie l’assure, certains iront jusqu’au bout. Ils démissionnent plutôt que de se vacciner.