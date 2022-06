Le 15e Festival Nuits Med ou l’utopie méditerranéenne à l’écran

_Alix Ferraris est directeur de ce Festival itinérant_, la 15ème édition était lancée la semaine passée dans les salles de cinéma de Bastia, Studio et Régent :

Une écriture entre deux rives

"Le court métrage c'est un format encore aujourd'hui qui permet à beaucoup d'auteurs de s’exprimer puisqu'on avait quand même quatorze courts métrages qui ont été réalisés en Corse dans la sélection de cette 15e édition qui proposait une trentaine de films. Ça donne la volonté de continuer et de dire que malgré le côté obscur de ce que l'on vit actuellement dans les salles de cinéma, et même par rapport à la production qui donne toujours du sens à travers à travers ces films, à travers l'écriture, je pense que le plus important c'est l'écriture scénaristique. Et si on arrive justement dans le cadre de ce qu'on propose, de garder ce sens scénaristique, cette écriture qui est pour moi indispensable à garder un petit peu cette énergie pour continuer à rapprocher les deux rives. C'est ce qu'on essaye de faire avec la Tunisie et à travers nos partenaires tunisiens, de pouvoir œuvrer ensemble et _essayer de créer un peuple dit méditerranéen, même si ça peut représenter une utopie en même temps c'est le but"_.

Le Jury presse, remise des prix de la presse et prix de la critique par Paul Biondi et Claude Bensimon

Des films qui ont du sens

Binth Nguyen Trong, l’un des membres du jury presse présidé par notre confrère _Dominique Landron_, ce grand spécialiste du cinéma est l’un des plumes de la revue Positif :

"Une des choses qui m’a frappé c’est que tous ces cinéastes ont quelque chose à dire. On voit beaucoup de films, de longs métrages, mais aussi de courts qui sont parfaitement bien faits, bien écrit souvent, en référence à des gens précis, à un type de cinéma avec une sorte de perfection technique et souvent dont le propos n'est pas très convaincant. C’est-à-dire qu’on se demande pourquoi les cinéastes ont fait ces films là. Dans ce que j’ai vu lors de ce festival on a l'impression au contraire qu'ils n’ont pas forcément un message, mais en tous cas qu'ils ont une vision du monde et de la société dans laquelle on vit à transmettre. C’est plutôt prometteur pour l'avenir c'est vrai que ça rend plutôt optimiste de voir cette qualité là à la fois cette intelligence et cette sensibilité de propos, et la vision nécessaire pour que ces propos parviennent au public."

Le grand Prix Med : « L’ULTIMO SPEGNE LA LUCE » réalisé par TOMMASO SANTAMBROGIO Fiction – Italie

Prix Grand Action : « A SUMMER PLACE » réalisé par ALEXANDRA MATHEOU 21:00 Fiction – Chypre Grèce

Prix France Bleu Rcfm : « TO VANCOUVER » réalisé par ARTEMIS ANASTASIADOU Fiction – Grèce

Prix de la Critique : « ÇA VA S’ARRANGER » réalisé par ANTOINE OGIER Fiction – France

