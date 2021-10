Yonne : le quinzième local des Restos du cœur inauguré à Ravières dans le Tonnerrois

L'ouverture d'un quinzième local des Restos du cœur dans l'Yonne était devenue indispensable. Celui de Tonnerre n'était pas en mesure d'accueillir les personnes venant de Ravières et des communes environnantes. Après une installation dans la salle des fêtes de Ravières, les 17 bénévoles ont donc investi l'ancien bâtiment qui abritait l'école Saint Michel.

Et il est grand et bien pratique ce local selon Patricia la responsable. Car il permet d'aller au delà de la distribution alimentaire pour les personnes qui sont accueillies. "On a aussi la distribution de vêtements, vaisselle, meubles, jouets pour les enfants, des livres. Il y a aussi un coin café. On essaie de donner aux personnes qui viennent un accueil chaleureux. Le Restos du cœur, ce n'est pas, que, le repas. C'est aussi une ambiance familiale."

L'ambiance familiale au Resto du cœur de Ravières a convaincu Sandrine de rejoindre l'équipe de bénévoles Copier

Une ambiance familiale qui a convaincu Sandrine de rejoindre l'équipe de bénévoles. "Ici je connais plein de monde car je suis de Ravières. J'ai toujours aimé être avec les autres, aider les autres. En plus j'ai un métier, je suis famille d'accueil. Donc c'est dans la continuité de mon travail."

"J'aime pas voir la misère, j'aime pas voir les gens souffrir": Jean -Jacques bénévole au Resto du cœur de Ravières

Jean Jacques n'a pas hésité un instant, lui non plus, à rejoindre ce nouveau centre d'accueil des Restos du cœur à Ravières. Il apporte sa bonne humeur, il distribue les repas et il est à l'écoute. "J'aime pas voir la misère, j'aime pas voir les gens souffrir. Petit déjà, je donnais ce que je n'avais pas. Je suis content d'être là , car ce que je donne , c'est de la joie, c'est du bonheur. Et quand les gens repartent, ils sortent avec le sourire. J'aime."

Jean Jacques fait parti des bénévoles. Il a tout de suite dit oui avec beaucoup d'enthousiasme pour rejoindre l'équipe du Resto du cœur de Ravières Copier

A partir du 23 novembre, date de lancement de la campagne d'hiver des Restos du cœur, les distributions à Ravières ne se feront plus le vendredi, mais le mercredi après midi.

Les restos du cœur dans l'Yonne c'est 300 bénévoles, près de 8000 personnes accueillis et près d'un million de repas distribués dans l'année.