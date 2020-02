Des difficultés à ramasser les poubelles dans le 16e arrondissement à Paris

Il y a du mieux, mais les tas d'ordures traînent toujours sur les trottoirs.

Dans le 16e arrondissement de Paris, les poubelles ne sont plus ramassées régulièrement depuis ce mercredi, à cause d'une grève de la CGT dans trois incinérateurs de la région parisienne (Issy-les-Moulineaux, Ivry et Saint-Ouen).

La pluie et le vent n'arrangent rien

Pour Catherine, une habitante du 16e, l'état des trottoirs fait de la peine à voir.

"C'est sale et ça sent mauvais, je dois empêcher ma chienne de fouiller dans les immondices", explique la mère de famille.

La pluie et le vent n'arrangent rien, poursuit la riveraine "du coup tout est mouillé et vole dans tous les sens".

Les poubelles vertes attirent parfois les rats © Radio France - Elie Abergel

Les gardiennes d'immeuble en première ligne

Ces ramassages parcellaires des ordures donnent aussi beaucoup de travail à Clémentine et Marie-Thérèse, deux gardiennes d'immeuble. "Nous essayons de garder nos rues propres, mais c'est dur", commence Clémentine.

"On passe notre temps à gérer les déchets qui traînent sur nos trottoirs", poursuit la gardienne.

Pour Marie-Thérèse, les habitants ne font pas tous preuve de civisme. "Certains sont égoïstes, ils jettent les déchets n'importe comment même si le ramassage ne se fait pas correctement", explique Marie-Thérèse.

Ce samedi, les éboueurs de la mairie de Paris sont passés récupérer les poubelles vertes, pour éviter la prolifération des rats. Un retour à la normale est attendu d'ici le début de la semaine prochaine.