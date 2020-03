Coronavirus : En Savoie et Haute Savoie le 17 saturé d'appel après l'annonce des mesures de confinement

Les urgences de la gendarmerie ont reçu des centaines d'appels ce matin en Pays de Savoie. Le centre opérationnel d'Annecy a compté plus de 400 appels en quelques heures. Les annonces de confinement strict à partir de ce midi pour stopper la diffusion du coronavirus pose de nombreuses questions d'organisation. "On tente de répondre le plus possible, il suffit d'aller lire ce qui est sur le site du ministère de l'Intérieur", explique un gendarme. Quand ils n'ont pas la réponse, ils renvoient au numéro vert dédié à toutes les questions qui ne relèvent pas de l'urgence médicale : le 0 800 130 000.

Autant de questions que de situations particulières

Les questions posées sont très diverses, selon les situations. De nombreux saisonniers ne savent pas comment quitter les stations de ski et rentrer chez eux, leurs trains ont été annulé et ils n'ont pas d'autres solutions. Des vacanciers aussi demandent s'ils peuvent rester dans leur hôtel et poursuivre leur location jusqu'à la fin de la semaine comme prévu.

Les gendarmes reçoivent aussi des appels de personnes qui ont prévu un déménagement, des auto-entrepreneurs qui veulent absolument travailler mais craignent d'être verbalisés s'ils se déplacent.