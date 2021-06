C'est du jamais vu. Une panne informatique générale rend le 18 et le 112 injoignables depuis 19 heures ce mercredi. Ci-dessous les deux numéros à joindre dans les Pyrénées-Atlantiques en cas d'urgence

Le 18 et le 112 sont injoignables en raison d'une panne. Le SDIS 64 donnent deux de numéros de secours

Le 18 et le 112 sont injoignables depuis 19h ce mercredi

Plusieurs standard des pompiers sont injoignables depuis 19 heures dont celui des Pyrénées-Atlantiques. Le 18 et le 112 sont injoignables en raison d'une panne qui paralyse plusieurs standards des Services d'Incendie et de Secours de plusieurs régions de France. Pour parer au plus pressé, le SDIS 64 met deux numéros en service en cas d'urgence :

06 07 35 64 02

06 14 69 28 69

Le SDIS du 65 n'est pas concerné par cette panne.