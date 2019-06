Le 1er camp estival des jeunes sapeurs-pompiers des Vosges réunit 98 filles et garçons à Epinal et Uxegney

pour la première fois, les jeunes sapeurs-pompiers volontaires des Vosges sont réunis en camp estival à Epinal et Uxegney. 98 filles et garçons de 16 et 17 ans qui vont passer leur brevet et seront opérationnels dès la semaine prochaine. Ultime étape après 3 ans de formation.