Le 1er mai se prépare en Vaucluse

La tradition du premier mai sera respectée en Vaucluse : un rassemblement est prévu lundi à 10h30, cours Jean Jaurès, pour célébrer la fête du travail et la solidarité entre les travailleurs. C'est une tradition séculaire, observée en France depuis 1890.

"Le premier mai n'est pas un jour férié comme les autres : c'est un jour chômé et payé, insiste Pierre Platon, le président de l'institut d'histoire sociale de la CGT-Vaucluse. Il célèbre les luttes sociales menées dans le monde entier, depuis plus d'un siècle".

Quelle est l'origine de cette fête du travail ?

Le point de départ se situe aux Etats-Unis, en 1886. Le premier mai, les syndicats américains lancent un appel à la grève pour réclamer la journée de travail limitée à huit heures. 400.000 ouvriers suivent le mot d'ordre à travers le pays.

A Chicago, le mouvement se poursuit au delà du premier mai. Mais il s'achève dans le sang. Trois ouvriers, huit policiers sont tués dans les manifestations. Quatre militants anarchistes seront arrêtés, condamnés à mort et pendus.

Célébré en France depuis 1890

C'est pour commémorer ces tragiques événements, et pour rendre hommage aux combats des ouvriers, que les syndicats américains déclarent le premier mai "fête du travail et des travailleurs". L'idée est reprise partout dans le monde, et notamment en France, où l'on célèbre le premier mai depuis 1890.

Il ne faut pas se tromper. Le premier mai n'est pas un jour de repos, c'est un jour de lutte et de solidarité entre les travailleurs du monde entier (Pierre Platon)

Pierre Platon Partager le son sur : Copier

L'affiche CGT, pour un 1er mai de progrès social ! pic.twitter.com/02VJjkCHJx — La CGT (@lacgtcommunique) April 13, 2017

Depuis 1890, chaque année, des rassemblements sont organisés dans la plupart des villes de France pour célébrer la paix et la solidarité internationale entre les travailleurs.

Cette année encore, une manifestation est organisée à Avignon. Le cortège partira à 10h30, du cours Jean Jaurès. Il remontera toute la rue de la République.