Le 1er RHP de Tarbes à Paris sur les Champs-Elysées pour le défilé du 14 juillet

Le 1er RHP de Tarbes, qui est le régiment de reconnaissance de la Brigade parachutiste, a été désigné pour défiler à Paris le 14 juillet 2023 parce qu’il appartient à son unité-mère qu’est la 3ème division. 60 militaires du régiment avec à leur tête le colonel Christophe de Ligniville ont présenté le Grizzly leur nouvel engin motorisé. Cette année la 3ème division est celle qui a été choisie par le ministère de la Défense pour être mise à l’honneur lors du défilé motorisée.

L’arrivée à Paris pour le gros du détachement s’est faite dès le 8 juillet pour effectuer une vingtaine de répétitions avant le jour J. Pour le colonel De Ligniville « il s’agit d’une véritable horlogerie parce qu’il s’agit bien sûr d’être parfaitement aligné mais il s’agit également d’un cadencement parfait pour que les séquences des défilés à pied, motorisés, aériens, s’enchainent le mieux possible afin de mettre en valeur nos forces armées ».

60 militaires du 1er RHP de Tarbes ont défilé avec une quinzaine de véhicules correspondant à un échantillon très représentatif des femmes, des hommes et des engins qui composent le régiment. Le 1er RHP était équipé pour ce défilé, de blindés légers, des nouveaux véhicules appelés Grizzly. Un véhicule qui permet d’aller agir plus loin, au-delà de lignes ennemies. Enfin, l’AMX 17, engin qui équipe les forces ukrainiennes. Sitôt le défilé terminé, les soldats du 1er RHP ont pu aller saluer les spectateurs du défilé et se préparer à leur retour à Tarbes prévu demain.