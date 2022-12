Le 20ème A400M est arrivé à la base aérienne d'Orléans-Bricy

C'était en soi un événement ce vendredi à la base aérienne de Bricy : la base militaire d'Orléans, où travaillent 3 000 militaires et quelques centaines de civils, a accueilli son vingtième A400M, l'avion gros porteur de l'armée de l'air. Un gros bébé qui pèse 85 tonnes à vide et qui coûte 135 millions d'euros.

Déjà presque 10 ans d'aventure

Le premier A400M avait été livré à Bricy en août 2013, il y a presque 10 ans. Depuis, beaucoup de chemin a été parcouru, comme l'a souligné le général Laurent Lherbette, commandant des forces aériennes en France, venu spécialement pour l'occasion. "J'ai tenu à venir parce que ce vingtième appareil montre qu'on a franchi un palier, a-t-il expliqué. Même s'il y a eu des difficultés au début, notamment sur les moteurs, l'A400M est bel et bien un avion d'exception. C'est même un "game changer" : il nous change la vie. Il nous change la vie parce que c'est un facteur 4 : 4 fois plus vite, 4 fois plus vite, 4 fois plus lourd."

Le vingtième A400M, livré ce vendredi à la base de Bricy © Radio France - François Guéroult

L'appareil peut emporter jusqu'à 115 passagers et 32 tonnes de matériel, mais ce n'est pas qu'un outil logistique, c'est devenu aussi une arme stratégique**, capable de largages et d'atterrissage en terrain sommaire** et, bientôt, de ravitaillement en vol. "C'est ce en quoi ce jalon du 20ème appareil est important, c'est le signe que l'A400M est arrivé à maturité, se réjouit le colonel Guillaume Vernet, le commandant de la base aérienne de Bricy. On est désormais en mesure de l'utiliser pleinement dans les opérations, et on a des équipages qui sont quasiment tous qualifiés sur l'ensemble de ses capacités."

5 800 heures de vol en 2022

L'A400M a ainsi été récemment utilisé lors de la crise sanitaire du Covid , lors du rapatriement des ressortissants français en Afghanistan , ou encore cette année lors du déploiement de renforts militaires en Roumanie, en réponse à la guerre en Ukraine. Au total, 5 800 heures de vol auront été effectuées en 2022 sur A400M par les pilotes de la base de Bricy. "En tant qu'adjoint-chef aux opérations, je sais ce que ça fait d'avoir un avion en plus dans notre flotte, insiste le capitaine Guillaume, je sais ce que ça représente en termes d'entraînements et de qualifications supplémentaires, donc oui, nous sommes toujours impatients de voir arriver les nouveaux appareils."

Le cockpit d'un A400M entreposé à Bricy © Radio France - François Guéroult

A l'origine, il était prévu que la France s'équipe de cinquante A400M. Seule certitude financière et militaire aujourd'hui, on en sera à vingt-cinq A400M en 2025 à la base de Bricy - la seule base française à être équipée de ce type d'aéronef. En attendant, seule la moitié des vingt A400M déjà livrés est effectivement disponible à l'instant T - les autres appareils sont en maintenance plus ou moins longue, soit à Bricy, soit chez le constructeur Airbus. Quant à l'avion arrivé aujourd'hui, il n'entrera en service que d'ici 2 mois, le temps d'effectuer les derniers réglages.

Sur les vingt A400M stationnés à Bricy, dix sont en fait actuellement en maintenance © Radio France - François Guéroult

A écouter ci-dessous : le reportage de FB Orléans consacré à ce 20ème A400M

