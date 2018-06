Saint-Nazaire, France

Samedi 23 juin, dans toutes les régions littorales de France, c'est la 2e édition de la Journée Nationale des Sauveteurs en Mer.

La SNSM vous invite à participer au Mille SNSM. L'idée : entre amis ou en famille, à bord de voiliers, bateaux à moteur, embarcations légères, ou à la seule force des bras, les sauveteurs en mer invitent tous les amoureux de la mer et du littoral à à parcourir un mille nautique symbolique en l’honneur des Sauveteurs en Mer. Objectif : rejoindre la vedette SNSM la plus proche, ancrée tout près de la plage, du port ou de la côte.

A midi pile, alors que les sauveteurs allumeront leurs feux à main orange, tous feront résonner leurs cornes de brume et applaudiront chaleureusement pour saluer ces anges-gardiens de la mer.

Après avoir déferlé sur les côtes de la Manche, de l’Atlantique et de la Méditerranée, la vague orange va parcourir la Seine à Paris, le dimanche 24 juin.

Du pont de Grenelle au pont de Sèvres, une flotte de jet-skis et semi-rigides de la SNSM escortera une armada de 250 Sauveteurs en Mer, représentant les 219 stations et 32 centres d’intervention et de formation de l’association.

Sensibiliser plus largement les usagers de la mer

La SNSM doit aujourd’hui relever des enjeux majeurs pour la pérennité de son modèle bénévole : le renouvellement de sa flotte de sauvetage, notamment de ses plus gros navires hauturiers, et la formation de ses sauveteurs. En 2017, nous avons bénéficié d’une augmentation importante de notre collecte de dons, mais nos ressources restent toutefois très insuffisantes pour assurer l’avenir. Nous devons continuer à mobiliser le plus largement possible, en mer et sur les plages, partout où la SNSM a vocation à intervenir’’ explique Marc Sauvagnac, directeur général de la SNSM.

Les sauveteurs en mer formés à Saint-Nazaire

Avant de surveiller les plages l'été, les futurs sauveteurs se forment à Saint-Nazaire, dans un bâtiment de 1400 m2 en bordure de l'estuaire de la Loire. C’est ici que sont coordonnées l'ensemble des formations au niveau national.

Les futurs sauveteurs enchaînent les cours théoriques, pratiques, devant un simulateur avec vue panoramique à 270 °. Il permet de combiner des situations plus vraies que nature avec tempêtes, pluies battantes, déferlantes et interventions d’hélicoptères. Ils prennent aussi la mer dans des semi-rigides où ils devront récupérer des hommes tombés à la mer, représentés par des mannequins.

La SNSM c’est 7000 bénévoles. 8000 personnes ont été secourues par la SNSM l’année dernière.