Coronavirus : le 2e Rima de Champagné a transporté des frigos en Guyane pour la vaccination

Ce début d'année 2021 est marquée par de nouvelles missions pour le 2e régiment d'infanterie de marine de Champagné, près du Mans. Ils sont une soixantaine à être déjà partis en Guyane. Ils seront une centaine au Liban et 300 au Mali. C'est ce que nous disait ce jeudi matin le chef de corps, le colonel Jean-Pierre Chanard, invité sur France bleu Maine.

Des missions en Guyane, au Liban et au Mali

Une soixantaine de militaires du 2e Rima sont déjà partis en ce début d'année 2021 en Guyane. Il s'agit d'une mission pour lutter contre l'orpaillage illégal, autrement dit le trafic de certains chercheurs d'or. Plusieurs compagnies vont également être déployées dans les jours qui viennent au Liban et au Mali. Au Liban, il s'agit d'une mission sous mandat des Nations Unies pour surveiller la zone sud du pays et voir si les hostilités ne reprennent pas. Au Mali, 300 militaires vont participer à l'opération Bakhane dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

le chef de corps du 2ème Rima de Champagné, le colonel Jean-Pierre Chanard © Radio France - Charles Deyrieux

Des militaires testés mais pas vaccinés contre le coronavirus

Avant tous les départs en mission, les militaires sont testés contre le coronavirus. Et selon les pays, il y a des périodes de confinement avant les départs ou une fois qu'ils sont arrivés sur place. Au Liban, par exemple, c'est très restrictif pour les militaires car le pays est confiné depuis le début de l'année. Les habitants ne peuvent pas sortir pour faire les courses, ils se font livrer. Du coup, les militaires doivent organiser aussi leur propre logistique.

Les militaires du 2e Rima de Champagné se sont également investis dans la mission sanitaire liée au coronavirus. Pendant le premier et deuxième confinement, ils ont participé à des transferts de patients et effectué des livraisons de masques. Et puis en ce début d'année 2021, les militaires sarthois ont envoyé des frigos et congélateurs en Guyane pour le stockage des vaccins.

À réécouter et à revoir : l'interview du chef de corps du 2e Rima de Champagné.