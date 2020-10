Le 35e Régiment d'Infanterie organise son premier stage d'initiation commando

Le 35e Régiment d'Infanterie de Belfort possède un nouvel outil de formation : les stages d'initiation commando. Le but est de former physiquement, mentalement et techniquement les recrues. Le premier a débuté lundi 21 septembre et il se termine vendredi 2 octobre.

Les stages d'initiation commando sont une formation destinée aux recrues qui ont six mois de formation dans l'armée. Au programme de ces dix jours de stages (deux fois cinq jours avec une pause le weekend) : de longues marches, des entraînements au corps à corps, des parcours nautiques ou encore des descentes en rappel le long de la falaise du lion de Belfort.

Exceptionnellement, pour ce premier stage, ce sont des jeunes soldats qui ont déjà deux ans d'expérience dans l'armée et non des recrues en formation. Après 8 jours d'efforts, la trentaine de gaillards commence à fatiguer.

Sous la peinture verte et noire qui maquille leur visage, le manque de sommeil est visible. Couchés à 5 heures et levés à six, les gaillards n'ont dormi qu'une heure avant de s'entrainer sur la piste d'audace de Chèvremont, un exercice où ils doivent se déplacer sur des câbles, escalader un mur, monter le long d'une gouttière.

Les épreuves se déroulent sur 10 jours - Caporal-chef Matthieu Lecocq

"Le plus dur c'est les marches qui sont assez longues et le manque de sommeil, souffle Kephren, soldat de première classe. Quand on manque de sommeil, les repères ne sont pas les mêmes que d'habitude".

Un aguerrissement physique, technique et mental

Pour le Chef de corps du 35e RI, le colonel Jean Augier, ce stage d'initiation commando est un outil de formation des gaillards : "Il y a beaucoup de marche à pied et d'exercice de corps à corps, explique-t-il. Pour les endurcir mentalement, les soldats sont mis dans des situations où ils sont confrontés "au froid, au vertige et à l'imprévu". Le fait de ne pas savoir ce qui va se passer dans les heures qui suivent, "crée une d'inquiétude. On va travailler sur cette inquiétude pour qu'ils apprennent à gérer ça".

Les stagiaires de cette session ont deux ans d'expérience dans l'armée - Caporal-chef Matthieu Lecocq

Ils sont aussi poussés à améliorer "leurs techniques de franchissement aquatique sur l'étang des Forges par exemple, ou bien à la piscine du premier Régiment d'Artillerie où on peut faire des parcours nautiques, il faut passer dans des tuyaux sous l'eau etc.", précise le Chef de corps.

Selon le capitaine Thomas, qui est instructeur commando, l'intérêt de ce stage est de dépasser ses limites : "En fait, tout va crescendo tout est progressif donc forcément les gens sont fatigués et on les pousse dans leurs retranchements".