Le 36ème marathon de la liberté, une édition de tous les records !

Les organisateurs de cette 36ème édition du marathon de la Liberté dont France Bleu Normandie est partenaire sont les premiers surpris par l'engouement que suscite toutes les épreuves. Sept courses disputées les 2, 3 et 4 juin 2023 qui enregistrent un record d'inscriptions avec au total 20 000 participants annoncés.

ⓘ Publicité

Le marathon de la Liberté 2023 en quelques chiffres :

3 jours d'épreuves et 7 courses organisées

20 000 participants

64 nationalités représentées

280 équipes engagées

1600 bénévoles

17 communes traversées

1.4 million d'euros collectés depuis 2006 pour la lutte contre les cancers féminins grâce à La Rochambelle

Les foulées de la liberté pour lancer ce week-end de course

Les plus jeunes, les scolaires donneront le coup d'envoi du Marathon de la Liberté le vendredi 2 juin. Deux départs sont programmés à 10h et 15h pour les 4000 élèves inscrits et qui s'élanceront, pour plus de sécurité, autour du parc des expositions de Caen.

La Rochambelle, complet 3 mois avant la course !

L'épreuve féminine au profit de la lutte contre les cancers féminins continuent de rencontrer un vif succès. Trois mois avant la course, les inscriptions étaient closes, le seuil des 5000 participants atteint en un temps record. Une course-marche dont la plus jeune participante aura cette année 7 ans, la plus âgée 91 ans. Et une nouveauté pour celles qui s'élanceront le samedi 3 juin à 19h : deux circuits seront proposés. Le circuit "traditionnel" de 6 kms, et un second, c'est nouveau, plus court, réduit à 3 kms.

Le dimanche pour finir en beauté !

Le plus gros morceau aura lieu dimanche avec trois épreuves programmées le dimanche 4 juin 2023.

Le 10 kilomètres lancera les hostilités avec un parcours entièrement urbain. Une arrivée et un départ à Caen, au stade pour "faire découvrir le patrimoine de la ville" explique le directeur du Marathon de la Liberté, Nicolas Hassane. Les concurrents pourront admirer l'Hôtel de ville, la place de la République et celle St Sauveur avant de profiter d'un peu plus de verdure autour de la Prairie et en traversant la Vallée des Jardins.

Ensuite, place au semi-marathon qui compte déjà 4800 inscrits ( la limite est fixée à 5000) et qui partira du mythique Pegasus Bridge, premier pont libéré en 1944. Peu avant le départ, un groupe de dix joueurs de cornemuse viendra à la rencontre des coureurs qui emprunteront ensuite les chemins de la libération, et ceux aussi fréquentés par les résistants lors de la seconde guerre mondiale.

Epreuve reine : le marathon de la liberté et ses 42.195 kilomètres entre terre et mer. Cette année et contre toute attente, le record est encore battu avec 2100 participants qui s'aligneront au départ de Courseulles-sur-Mer. Ils n'étaient que 1200 en 2018 rappellent les organisateurs de la course surpris par le succès de cette épreuve, surtout l'année avant un grand anniversaire comme le 80e anniversaire du débarquement. En général, l'année d'avant, "c'est toujours creux". Mais pas cette année où 40 nationalités seront représentées sur un parcours qui les mènera sur les planches de Ouistreham, devant le Churchill Tank ou encore la maison des Canadiens de Bernières-sur-Mer. Les coureurs passeront aussi par le Pegasus Bridge, admireront le Château de Bénouville et s'offriront aussi un passage par Cambes-en-Plaine.

Le Marathon de la Liberté 2023 dont les inscriptions sont toujours ouvertes , vous avez jusqu'au mercredi 31 mai pour vous lancer !