Le 3e Forum des associations de Limoges, une aubaine pour les parents

Ce week-end, Limoges organise pour la troisième année, un Forum des associations, sur le site de l'ex-caserne Marceau. Près de 300 associations tiennent un stand. De quoi donner des idées à des parents en quête d'activités pour leurs enfants.

Un ciel gris avec quelques éclaircies. Pas de quoi décourager les familles venues dégoter l'activité parfaite pour leurs enfants. Cette famille vient d'emménager à Limoges très récemment. Aurélia, la mère de famille, cherche une activité pour ses deux enfants. "On se promène de stands en stands. On cherche à se renseigner surtout", explique-t-elle.

L'aîné de la famille, Louis, a déjà fait son choix pour cette année. Aucune négociation possible. Ce sera du tennis et du théâtre. "On vient d'arriver à Limoges. Je faisais déjà du tennis quand j'habitais dans le Nord. Là, c'est un moyen de me faire des amis comme ça", estime-t-il. Et d'ajouter : "En plus, je vais rentrer en 6e, c'est bien de faire du tennis et du théâtre pour se relaxer, pour penser à autre chose", ajoute Louis.

Image d'illustration © Radio France - N.T

Un peu plus loin, une autre famille arpente les allées de ce 3e Forum des associations. Baptiste est venu avec son fils de huit ans :"Mon fils voulait s'inscrire dans un club de tennis de table. Ils étaient tous présents. On a pu trouver notre bonheur !", affirme-t-il, satisfait. Pour Myriam, mère d'une petite fille de quatre ans, même état d'esprit. "Je suis heureuse ! On a réussi à trouver une association d'éveil musical pour notre fille", conclut-elle.

Un forum sur fond de solidarité

A l'entrée du site de l'ancienne Caserne Marceau, une urne est à la disposition du public pour récolter des fonds afin de soutenir l'action des Pompiers de l'Urgence Internationale, après les ravages de l'ouragan Irma.

Emile-Roger Lombertie, le maire de Limoges, arpente les allées du Forum © Radio France - N.T

Yves est venu faire un don. "Quand on voit les ravages, on ne peut que les aider. Étant Limougeaud, PUI (Pompiers de l'Urgence Internationale) c'est quelque chose qu'on a dans le cœur", explique-t-il. Émile-Roger Lombertie, le maire de la ville, souhaite que la somme récoltée soit la plus grande possible, mais selon lui, l'objectif n'est pas là. "Le but c'est de mobiliser tout le monde et faire en sorte que ça aide réellement, sur le terrain, les gens qui en ont besoin", conclut le maire de Limoges.

Le 3e Forum des associations se tient jusqu'à ce dimanche 18 heures, rue Armand Barbés, à Limoges.