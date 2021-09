Le 3ème régiment rochelais du service militaire volontaire vient d'incorporer un millième volontaire stagiaire

Ouvert en janvier 2016 à La Rochelle, le troisième régiment du service militaire volontaire, vient d'incorporer son millième volontaire stagiaire. Brandon, 19 ans. Un régiment qui propose de nombreuses formations professionnelles. Plus de 80% des volontaires trouvent un travail derrière.

Et de 1000 ... Un peu plus de cinq ans après son ouverture à La Rochelle, le 3ème régiment du service militaire volontaire vient d'accueillir son millième volontaire stagiaire. Brendon, 19 ans. Les volontaires signent un contrat de 38 semaines, avec une formation militaire initiale, vient ensuite la formation complémentaire mais surtout la formation professionnelle d'une durée moyenne de 400 heures.

Le RSMV rochelais est le sixième pôle en France à proposer ce type de formation

1er régiment du service militaire volontaire de Montigny-lès-Metz ( 2015 )

2e régiment du service militaire volontaire de Brétigny-sur-Orge ( 2015 )

3e régiment du service militaire volontaire de La Rochelle ( 2016 )

Détachement du 1er régiment du service militaire volontaire de Châlons-en-Champagne ( 2017 )

Centre du service militaire volontaire d'Ambérieu-en-Bugey ( 2017 )

Centre du service militaire volontaire de Brest ( 2017 )

De multiples formations sont proposées à La Rochelle. " _Dans des métiers en tension avec une forte demande de main d'œuvre_" précise la commandante Carine du RSMV.

Très demandés en ce moment, une formation sur les agents de prévention et de sécurité

"Très demandés en ce moment, une formation sur les agents de prévention et de sécurité, nous avons les couvreurs zingueurs, des magasinier, des soudeurs, des conducteurs CACES, des conducteurs poids-lourds ... ect ... et pour les femmes, assistant fleuriste, hydro technicien pour travailler dans les spas. Un grand nombre de filières sont proposées."

Pour Brandon, 19 ans, ce sera une formation de pizzaïolo : "J'ai arrêté mes études en troisième, cela fait deux ans que je ne fais rien. Je prends mon avenir en main, et j'ai décidé seul de m'orienter vers ce régiment qui propose des formations. J'ai tenté ma chance."

Un millième volontaire qui sera suivi de centaines d'autres. Pour le lieutenant Colonel Gruet, le chef de corps du 3ème régiment de service militaire volontaire :"Il y a des incorporations tous les deux mois. Là on tourne à 45 personnes, avant c'était plutôt 40. On monte en puissance."

Pour la commandante Carine : "Au départ, _le taux d'insertion était de 74% sur la première année, là on est plutôt à 89% en 2020_. Sortis du régiment, un grand nombre de volontaires formés trouvent un travail en CDD ou en CDI."

Si vous souhaitez vous aussi vous orienter vers ce service volontaire à La Rochelle, sachez qu'il y a des incorporations tous les deux mois. Pour les sélections, il faut constituer un dossier via internet sur le site du RSMV, ou l'imprimer et l'envoyer par la poste. Un entretien derrière de 45 minutes est à passer, avec un test sur la motivation, et enfin il y a aussi une visite médicale prévue pour vérifier la condition physique du candidat.