Yonne, France

Rencontre avec Fanny et Robin, l'équipe 4 Hells de l'Yonne Copier

Le ton est donné d'emblée : veste en jean customisée, Van's aux pieds et t-shirts aux couleurs de leurs groupes favoris, Robin et Fanny sont rock'n'roll jusque dans l'attitude. "C'est une passion qu'on a tous les deux. On va au Hellfest_, on écoute du hard rock depuis tout-petits_, nos parents nous ont initiés", détaille Fanny.

Fanny et Robin s'élanceront sous les couleurs des 4 Hells, équipage 1305 © Radio France - Lisa Guyenne

Elle a 24 ans, joue de la batterie et étudie l'architecture à Nancy. Lui a 23 ans, est apprenti guitariste et suit un cursus d'ingénieur à Paris. Originaires de Vareilles et de Soucy, dans l'Yonne, ils se connaissent depuis le collège, et ont voulu participer ensemble au 4L Trophy.

La mascotte d'Iron Maiden gravée sur le capot

"Au moment de s'inscrire, il a fallu choisir un nom d'équipe. On a dû réfléchir moins de 30 secondes", se souvient Fanny. Le nom ? 4 Hells, "hell" signifiant "l'enfer" en anglais. Un nom gravé sur la 4L rouge et noir de 1987, entièrement retapée pour le départ. "On l'a rachetée à un équipage troyen de 2016, les couleurs nous ont tout de suite plu !" Et sur le capot, un dessin, hommage à un groupe mythique : Iron Maiden.

Eddy, la mascotte d'Iron Maiden... et de l'équipage ! © Radio France - Lisa Guyenne

"_Iron Maiden a une mascotte, c'est Eddy, un squelette_. Il a une nouvelle apparence sur chaque nouvelle pochette d'album. Mon père est un grand fan, alors ça s'est imposé tout de suite !" s'amuse Fanny.

Un message de partage et de solidarité

Mais, dites, ce n'est pas un peu violent, comme symbole, pour un défi humanitaire ? "Mais non !!" répondent-ils en choeur. "C'est ce que les gens nous disent souvent. Mais, pour avoir assisté à plein de concerts, on se rend compte que les messages véhiculés par pas mal de groupes, ce sont en fait des valeurs de partage et de solidarité", affirme Robin. "Et c'est ce que l'on aimerait faire ressortir aussi, dans cette aventure."

Car en plus de remplir le coffre de la 4L avec les fournitures scolaires, au bénéfice de l'association Les enfants du désert, Robin et Fanny l'ont aussi équipée de haut-parleurs, et d'une excellente sonorisation. "Pour réveiller les autres équipages et faire du bruit dans le désert !" Et s'il leur reste de la place, ils ont même prévu d'emmener leurs instruments de musique.

Fanny et Robin partent de Sens le 13 février, pour rejoindre Biarritz, point de départ officiel de la course, le 15 février.