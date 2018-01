Le club d'athlétisme de Montfavet annule la course à pied de 10 km prévue le 25 mars. La mairie organise une course populaire sur 11 km. Le club met en garde la mairie contre l'utilisation abusive de la marque Tour des Remparts.

Avignon, France

Le Club sportif Avignon Montfavet Athlétisme annule la 40e édition du Tour des Remparts pour ne pas perdre son label de la Fédération française d'Athlétisme. La course à pied avait été créée il y a 40 ans par l'ASPTT Avignon. Plus d'un millier de coureurs dont 650 enfants avaient participé à l'édition 2017.

La mairie souhaite une course populaire et a refusé que le club d'Athlétisme organise une course de 10 km labelisée FFA et qualificative pour les championnats de France.

Presque le même nom et presque la même distance le 25 mars

La mairie d'Avignon explique qu'il existe déjà une course labellisée et qualificative en septembre à Avignon, ce sont les 10 km de la cité des Papes. La mairie d'Avignon annonce qu'il y a aura bien une course le 25 mars, ce sera le Tour des Remparts de la Ville d'Avignon avec 5 km pour les enfants et 11 km pour les adultes.

Le Club sportif Avignon Montfavet Athlétisme met en garde la mairie d'Avignon : le club est titulaire des droits sur la marque Tour des Remparts. Il demande à la mairie de cesser immédiatement l'usage de cette marque.

À l'automne, la mairie avait déjà refusé au même club un passage pour quelques centaines de mètres à Avignon pour le marathon des Côtes du Rhône.