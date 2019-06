Le 51ème congrès des pompiers organisé à Issoudun ce samedi

Issoudun, France

On manque cruellement de pompiers dans l'Indre. Dans de nombreuses communes, les casernes s'ornent de banderoles incitant les jeunes à s'engager comme volontaires pour lutter contre un phénomène qui tend à s'amplifier : les rangs des pompiers sont clairsemés.

"On a besoin de professionnels et de volontaires pour compléter les rangs et pour venir nous épauler. Dans le contexte de nos modes de vie, ça devient vraiment compliqué, notamment sur les petites communes" explique le capitaine Damien Echard.

D'autant que la profession fait face à un afflux des appels : + 15% l'an passé sur le secours à personne. "Ça s'explique par le fait que l'on manque de médecins. Les gens s'orientent donc vers les pompiers... On paye la désertification médicale".

Susciter les vocations

Mode de vie incompatibles, crise des vocations, hausse des appels... A ce tableau s'ajoute une nouvelle problématique : des pompiers de plus en plus souvent malmenés... "Ici aussi, en Berry, on vit parfois des situations compliquées. De plus en plus, on rencontre _une dégradation importante de l'activité_. Pas plus tard que la semaine dernière, on a subit des difficultés au centre de secours d'Issoudun" déplore le capitaine Echard.

Alors les pompiers comptent sur ce 51ème congrès pour valoriser la profession et attirer le public... et pourquoi pas susciter de nouvelles vocations !

Programme :

- 10h : cérémonie place du Sacré Coeur à Issoudun. Elle se clôturera en fin de matinée par un défilé des personnels et véhicules dans les rues.

- 12h30 : présence de foodtrucks pour déjeuner

- 13h30- 17h : animations au centre de secours d'Issoudun. Stands pour apprendre les gestes qui sauvent, espace prévention, espace photo en costume de pompiers, visite de la caserne, expositions de véhicules neufs et anciens, et la fameuse "Fire Challenge", la compétition mettant en lice plusieurs équipes de pompiers.

Entrée gratuite