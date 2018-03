Le conseil départemental de la Côte-d'Or organise la cinquième édition du Salon des seniors. Ce sera jeudi et vendredi au Parc des expositions. Une édition 2018 placée sous le signe des nouvelles technologies et des seniors connectés.

Dijon, France

Vendredi, France Bleu Bourgogne sera en direct du Salon des seniors au Parc des expositions à Dijon. Mais le salon ouvre ses portes dès jeudi matin pour les 70 000 personnes de 60 ans et plus qui vivent en Côte-d'Or.

Le thème de cette année : les seniors connectés. Il y aura notamment des stands pour présenter les nouvelles technologies qui peuvent faciliter le maintien à domicile et la vie quotidienne. Tout au long de ces deux jours, associations et professionnels proposent des animations, des ateliers, des conférences autour de la mobilité, du logement, du sport, de la nutrition, etc.

Si Jean-Pierre Castaldi et Marion Game avaient participé au salon l'an dernier, c'est Catherine Laborde, emblématique présentatrice météo de TF1, qui sera la marraine de l'édition de cette année. Vous la retrouverez jeudi à 7h10 et 8h40 sur France Bleu Bourgogne

Infos pratiques