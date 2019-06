Gisèle, le 6 juin 44 à Monts en Touraine: "C'était une joie contenue par peur des représailles"

Indre-et-Loire, France

Elle s'appelle Gisèle Milet, elle a aujourd'hui 89 ans, elle habite Monts, tout près de Tours. Le 6 juin 1944, elle avait 14 ans et elle a vécu comme une délivrance le débarquement des alliés en Normandie. Comme une délivrance mais aussi avec une certaine crainte, celle des représailles. Ce jour là, elle n'était pas au collège mais à la maison. Elle raconte.

Elle apprend le débarquement en allant chercher des bons d'essence

Ce 6 juin 1944, vers 11H00, le papa de Gisèle lui demande d'aller chercher des bons d'essence pour son motoculteur. La petite prend son vélo et file vers le cœur de ville de Monts. C'est là qu'elle entend l'information qui circule à mots couverts: "ils ont débarqué, ils ont débarqué".

Je suis arrivée devant l'église de Monts et j'ai entendu les gens parler: "ils ont débarqué, ils ont débarqué!""débarqué quoi?""les Anglais" me répond une dame. Tout de suite c'est la joie mais une joie contenue car très vite la crainte des représailles nous traverse l'esprit -Gisèle

Aussitôt, Gisèle reprend son vélo et retourne au plus vite à la maison en oubliant les bons d'essence. "Papa, maman, ils ont débarqué!""Ah bon!". Son frère, 17 ans, monte au grenier écouter son poste de radio à galène. Il redescend enthousiaste:"c'est vrai ils ont débarqué!"

Gisèle Milet a appris le débarquement en allant chercher des bons d'essence à vélo à Monts © Radio France - Denis Guey

On a ouvert une bonne bouteille

Mes parents ont dit: quand ils vont repartir ils vont faire du massacre. Ils avaient raison, c'est ce qu'ils ont fait à Maillé. On n'a pas fait la fête. On était heureux mais retenus. Enfin, mon père a quand même sorti une bonne bouteille, du vin de Toul, je crois, un vin blanc un peu sec. Nous qui n'avions pas le droit de boire, on a tout de même bu un fond de verre.

"Après, en sortant dans la rue, on voyait un peu plus de sourires et une forme de soulagement. Car les gens ont souffert pendant la guerre, à Monts il y a eu des jeunes fusillés. Alors, on se disait "çà y est on va être délivré"!

La famille de Gisèle Milet est lorraine. La petite Gisèle a vécu à Chambley-Bussières en Meurthe-et-Moselle jusqu'à l'âge de 8 ans. En 1938, la famille a déménagé à Artannes en Indre-et-Loire, puis à Monts. Aujourd'hui à 89 ans, Gisèle Milet est grand mère et arrière grand mère de 11 petits enfants et 7 arrières petits enfants.