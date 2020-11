Le 600 000 ème compteur Linky de Champagne-Ardenne posé dans un tabac-presse de Rethel

Avec 600 000 compteurs Linky installés sur 750 000, Enedis a réalisé 80% du déploiement. 12 000 sont mis en service chaque mois en Champagne-Ardenne. Débutées en décembre 2015, les installations de compteurs Linky doivent se poursuivre sur les 18 prochains mois.

Beaucoup d'idées reçues mais peu de refus d'installer

Le directeur d'Enedis Champagne-Ardenne, Olivier de la Chapelle est venu assister à la pose du 600 000ème compteur Linky de Champagne-Ardenne ce mardi 10 novembre 2020 au tabac-presse "la Civette" de Rethel. Un moment de communication précieux car le compteur communicant est souvent pointé du doigt. À tort, estime le cadre d'Enedis.

"Il y a beaucoup de choses qui circulent sur les réseaux sociaux et qui peuvent apporter une espèce d'incertitude", regrette Olivier de la Chapelle. Et le directeur de répondre aux idées reçues les plus répandues :

"le compteur ne communique pas comme un téléphone portable mais par un fil et n'émet pas plus d'ondes électro-magnétiques qu'un frigidaire"

"il n'y a pas de caméras sur un compteur Linky"

"le matin, en me rasant, je ne me dis pas « tiens comment ça se fait que Madame X a consommé tant, ça veut dire qu'elle 'est levée à telle heure, etc ». Non ! On est pas du tout dans cette dimension de flicage"

D'ailleurs, souligne le directeur d'Enedis Champagne-Ardenne, moins de 2 % des clients refusent l'installation du compteur.

Nous avons mis 600 00 compteurs en Champagne-Ardenne, j'aurais aimé avoir 600 000 articles de presse à chaque fois que ça s'est bien passé" - Olivier de la Chapelle, directeur d'Enedis Champagne-Ardenne

Les nouveaux usages que permettent Linky

L'argument mis en avant en faveur du compteur communicant, c'est la possibilité de suivre sa consommation en temps réel. Finies les avances et les remboursements, la facture s'aligne sur l'énergie réellement dépensée. Et en suivant son relevé instantanément, le client peut plus facilement ajuster ses comportements pour faire baisser le compteur, éteindre complètement son téléviseur la nuit plutôt que de le mettre en veille par exemple.

L'autre progrès concerne toutes les opérations qui peuvent être réalisées à distance. À commencer par les relevés de compteur, qui n'ont plus lieu d'être. Sur simple demande du client et sans déplacement de technicien, Enedis peut également ouvrir un compteur à distance ou changer la puissance souscrite. En septembre, en Champagne-Ardenne, le gestionnaire du réseau électrique a ainsi géré 21 000 télé-opérations.

Les gens qui en avaient peur, on compris que c'était une chose qui était utiles, en particulier pendant la période de confinement où les déplacements sont limités" - Stéphane Allain, directeur territorial d'Enedis dans les Ardennes

Pour Enedis, l'accès à distance aux compteurs permet aussi, en cas de panne, de dimensionner l'équipe d'intervention à envoyer. Avant-même que l'incident ne soit signalé par le client, Enedis sait désormais plus rapidement combien de clients sont touchés et réagir en conséquence.