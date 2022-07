Le 6e mondial de pétanque de Montpellier s'invite pour la première fois sur les rives du Lez

Les berges du Lez et le parvis de la mairie de Montpellier vont accueillir la semaine prochaine le 6e mondial de Pétanque. 17 délégations étrangères sont attendues, et 32 des meilleurs champions français et étrangers, hommes et femmes.