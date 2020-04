Le 74ème Festival d'Avignon n'est pas annulé... "à ce jour" précise son directeur

C'est l'écrin du Festival d'Avignon. La cour d'honneur du Palais des Papes accueillera-t-elle le spectacle d'ouverture de la 74ème édition prévue du 3 au 23 juillet prochain ? La question est clairement posée et la réponse viendra des autorités, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire. "A ce jour, le Festival n'est pas annulé" a insisté Olivier Py le directeur du Festival lors de la présentation du programme placé sous le double signe des dieux grecs Eros et Thanatos -le désir et la mort- : "c'est une sorte de prophétie qu'ont eu les artistes" note Olivier Py.

"Je ne sais pas ce qui va se passer" : Olivier Py directeur du Festival

Aucune date butoir n'est avancée par Olivier Py et ses équipes. Une indication cependant "si nous sommes déconfinés à la mi mai, nous aurons encore la possibilité de l'organiser ; au-delà et techniquement il sera très difficile de réunir les équipes et de monter les lieux et là, la 74ème édition sera compromise." Un autre paramètre est à prendre en compte, c'est la dimension artistique et les répétitions des spectacles. "Plus de la moitié des 45 spectacles programmés viennent de l'étranger ; chaque pays ayant un calendrier de confinement/déconfinement différent, je ne sais pas ce qui va se passer" s'interroge Olivier Py.

Un conseil d'administration important le 21 avril

Les inconnues sont donc nombreuses. Malgré cela, Olivier Py veut y croire "il faut que le rideau se lève car rien n'est plus sacré que le théâtre... sauf la vie." Alors les équipes sont au travail pour être en mesure de proposer des formules adaptées à la situation : décalage des dates, jauges plus petites, réduction du nombre de spectacles... Un conseil d'administration aura lieu le 21 avril. Il examinera l'ensemble de la situation et des solutions possibles pour éviter le pire, une annulation pure et simple de la 74è édition qui aurait des conséquences économiques catastrophiques pour le département de Vaucluse, pour la ville d'Avignon, pour les milliers d'artistes et d'intermittents du spectacle présents chaque été à Avignon...

Olivier Py directeur du Festival d'Avignon : "je ne compte pas me substituer aux autorités sanitaires" Copier

Olivier Py directeur du Festival d'Avignon : " tant qu'il y a de l'espoir, il ne faut pas baisser les bras." Copier