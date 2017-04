"Le 8 avril, c'est le point de départ de tout"

Anaïs Funosasn la porte-parole de Bake Bidea assure n'avoir aucune information sur le désarmement d'ETA ce 8 avril mais, pour elle, ce samedi doit marquer un tournant de l'Histoire du Pays Basque, la base d'une nouvelle société.

Le gouvernement français a-t-il accepté de superviser le désarmement d'ETA ? Le Diario Vasco, affirme que 3 personnalités ont spécifiquement été nommées dans ce but : le premier ministre : Bernard Cazeneuve, le préfet des Pyrénées Atlantiques Eric Morvan et la sénatrice Frédérique Espagnac. El Mundo assure que ce samedi 8 avril, ETA remettra va rendre 55 revolvers et 2 tonnes et demi d'explosif. Des informations qu'Anaïs Funosas refuse de confirmer ou d'infirmer, expliquant ne pas être en charge de la question du désarmement.

Par contre, ce type d'article inquiète la porte parole de Bake Bidea. En direct sur France Bleu Pays basque, ce lundi Matin, Anaïs Funosas y voit "une surenchère médiatique inquiétante" et prédit que d'ici le 8 avril, "il y en aura d'autres des articles de ce type-là. C’est la bataille du récit et le récit, c’est le cœur du problème dans le conflit basque. Une guerre des récits se met en place parce que malheureusement, toute une partie des acteurs est encore dans un rapport gagnant-perdant… C’est à l’opposé de l’esprit des « artisans de la paix ». Eux veulent un processus gagnant-gagnant.

"L’enjeu de ce processus de paix, c’est qu’il n’y ait pas de retour en arrière."

" L’enjeu de ce processus de paix, c’est qu’il n’y ait pas de retour en arrière. Le 8 avril, c’est un processus de désarmement qui créé les conditions pour que l’ensemble des conséquences soient réglées… Il n’y aura pas d’accord de paix, les deux Etats ( Français et Espagnols) n'étant pas à la hauteur du moment donc c’est aux « artisans de la paix » de construire les base d’un désarmement pour trouver une solution à la situation des prisonniers et des exilés, mais aussi, qui créé des mécanismes pour reconnaître l’ensemble des victimes et travailler sur les réparations."

"Le 8 avril, c’est le point de départ"

"Le 8 avril, c'est le point de départ. C’est le levier pour tous, pour arriver à en finir avec un passé, avec des passés, pour construire les fondations du vivre ensemble. Il faut ensuite des accords larges pour trouver des solutions à l’ensemble des problèmes qui se posent dans ce conflit. Que la société civile s’implique, c’est la seule garantie qu’un processus aille jusqu’au bout," estime encore la porte parole de Bake Bidea.

"Si ça ne va pas plus loin, on créera de nouvelles frustration… peut être une nouvelle génération aura-t-elle à nouveau envie de prendre les armes. Notre responsabilité est là. On veut une solution durable. Il ne faut pas que l’histoire se répète."

"Les mots sont primordiaux."

"Les mots sont primordiaux, conclut Anaïs Funosas. Il faut tous les mesurer. Il faut apprendre à créer un vocabulaire nouveau sur ce qui se passe, sur les enjeux. Il va falloir apprendre à désarmer les paroles. C’est aussi l’un des enjeux après le 8 avril."