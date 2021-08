Le 8e rassemblement à Pau contre le pass sanitaire réunit plusieurs milliers de manifestants

C'est le 4e samedi d'affilée qu'une manifestation se déroule à Pau pour dénoncer le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Plus de 2 500 manifestants ont fait le déplacement ce samedi, deux jours avant l'entrée en vigueur de l'extension des nouvelles mesures.

Les manifestants se sont une nouvelle fois donné rendez-vous sur la place de Verdun, à Pau, ce samedi matin. Il s'agit de la 8e journée de mobilisation depuis le début du mouvement contre l'extension du pass sanitaire et la campagne de vaccination menée par le gouvernement. C'est aussi le 4e samedi de suite qu'un rassemblement a lieu à Pau. Il a rassemblé plus de 2 500 manifestants : la semaine dernière, la police avait recensé 3.400 participants.

Concernant le pass sanitaire, dès lundi, on pourra aller dans les centres commerciaux des Pyrénées-Atlantiques sans avoir un pass. En revanche, il est obligatoire à l'entrée des bars, restaurants, des lieux de soins (sauf urgences), et pour les trajets longue distance en avion, en car et en train. Par ailleurs, la jauge de 50 personnes est supprimée pour que le pass puisse aussi être exigé dans les cinémas et les salles de sport par exemple.

