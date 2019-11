Le OFF aura lieu du 3 AU 26 juillet 2020

Avignon, France

L'assemblée générale d'Avignon Festival et Compagnie s'est réunie à Avignon lundi et a donc décidé à la majorité que la prochaine édition du festival OFF débuterait au lendemain même des vacances scolaires et durerait 23 jours.

Certains auraient préféré que le OFF s'aligne - enfin - sur les dates du IN mais celles-ci ne seront officiellement connues qu'en décembre et il serait trop tard pour prévenir les candidats au OFF et leur laisser le temps de s'organiser en vue du rendez-vous avignonnais.