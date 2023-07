Le Bac 2023, un bon cru dans les Alpes-Maritimes

Les résultats définitifs du Baccalauréat 2023 viennent de tomber. Cette année, ils sont bons, mieux que l'an dernier et au-dessus de la moyenne nationale.

Dans les Alpes-Maritimes, 10 260 élèves ont décroché leur diplôme soit un taux de réussite de 91,5%, c'est en légère huasse de 0,7 point par rapport à l'an dernier.

Dans le détail, pour l'Académie de Nice, c'est à dire les Alpes-Maritimes et le Var, 86,5% de lycéens ont réussi du premier coup, soit près de 18.000 élèves. Et plus d'un millier d'élèves ont obtenu leur BAC après le rattrapage.

Près de 1.500 élèves des Alpes-Maritimes ont décroché leur baccalauréat avec la Mention Très Bien.