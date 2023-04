Le Bac de la 2ème chance: comment entrer en fac sans le bac, les inscriptions pour 2024 sont ouvertes

Pour les titulaires d'un bac (sans un autre diplôme), d'un CAP ou d'un BEP, le taux de chômage en France est de 19%, environ un personne sur 5. Mais quand on n'a pas de diplôme du tout, c'est 41%, environ deux personnes sur cinq.

Il existe donc une 2ème chance de rattraper le bac en passant ce DAEU qui permet, comme son nom l'indique, de rentrer à l'université sans le bac.

C'est le cas de Marion Ferrero, 27 ans, serveuse depuis 10 ans dans la restauration. Elle n' aucun diplôme. Elle veut devenir psychologue. Comme elle n'a pas le bac pour rentrer en fac, il lui faut le DAEU. Pour mettre toutes les chances de son coté, elle suit une préparation depuis un an à l'université de Grenoble

c'est également le cas de Florian Pavier, 40 ans, aide soignant au CHU, il veut devenir historien. Sa formation est financée par sa filière professionnelle. Epuisé par le Covid, il a voulu se reconvertir.

Emilie Viaussat, professeur de français, leur prodigue un des derniers cours à deux semaines de l'examen

Le DAEU est un diplôme national qui confère les mêmes droits que le baccalauréat. Il est proposé sur les campus de Grenoble et de Valence de l’UGA et se décline en 2 options : l’une plutôt destinée aux profils littéraires (option A) et l’autre pour les profils à dominante scientifique (DAEU B). Le nombre d’heures de cours annuel est compris entre 270 et 404 heures, selon les options et les modalités pédagogiques choisies. Sur ce diplôme, l’UGA a accueilli en 2022-2023 250 personnes dont 150 à distance.

Outil de promotion sociale et de sécurisation des parcours personnels et professionnels, il s’appuie sur une pédagogie inclusive. En effet, les enseignements du diplôme sont organisés de façon à permettre aux différents publics de se former à leur rythme et malgré leurs contraintes : cours en fin de journée, cours à distance, préparation du diplôme sur une ou plusieurs années …

Selon l’option et les modalités choisies, le taux de réussite oscille entre 75 et 81%. A l’issue de leur formation, 60% des diplômés poursuivent leur études (Licence, BTS, BUT…) et 25% sont en emploi.

L’Université Grenoble Alpes poursuit d’ailleurs son engagement en faveur de l’accessibilité de ses formations. Ainsi, elle a participé entre 2018 et 2021 à une expérimentation visant à permettre aux publics en détention de se former entièrement à distance grâce au dispositif national Sonate, financé par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Le DAEU à distance Sonate est désormais officiellement accessible à tous depuis la rentrée 2019. Il connaît un réel succès à l’UGA avec environ 80 inscrits en 2021-2022 et 150 en 2022-2023.

Pour la rentrée 2023, la campagne de candidature vient d’être lancée. Des réunions d’information préalables sont programmées à destination des personnes intéressées :

Pour le DAEU A (Grenoble et Valence) :

· Mardi 16 mai en visioconférence de 17h00

· Mardi 20 juin en visioconférence de 17h00

Pour le DAEU B (Grenoble) :

· Jeudi 4 mai en présentiel de 17h00

· Jeudi 15 juin en présentiel de 17h00

Pour plus d’informations : https://formations.univ-grenoble-alpes.fr/fr/catalogue-2021/daeu-diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-NA/diplome-d-acces-aux-etudes-universitaires-daeu-INLED5UH.html