Le badminton normand se mobilise pour la joueuse ukrainienne Yuliia Ivaniva, réfugiée en France

Yuliia Ivaniva a fui son pays en guerre avec sa petite fille pour venir jusqu'en Normandie. Autour d'elle, on se mobilise pour lui trouver un travail, un logement, et une place en crèche pour sa fille de 18 mois.

Elle a connu la Normandie comme joueuse, elle y vit désormais comme réfugiée. Yuliia Ivaniva, 30 ans, a fui la ville de Kiev après le début de l'invasion russe, laissant sur place son mari, enrôlé dans l'armée. Avec elle : sa petite fille, âgée de 18 mois. "Au début nous sommes allés en Roumanie, se souvient la jeune femme, qui s'exprime en Anglais. Je pensais que nous allions pouvoir rentrer chez nous, mais ce n'est pas possible : la guerre n'est pas terminée."

Un stage de deux jours à Amfreville-la-Mi-Voie

Yuliia Ivaniva a joué à une époque pour le club de badminton de Val-de-Reuil (Eure). Cette année, elle était encore licenciée à Caen (Calvados) où elle a joué une dizaine de matchs. C'est donc logiquement en Normandie qu'elle a trouvé des soutiens. "Nous sommes toujours restés en contact, et ses camarades de bad' m'ont contacté pour savoir si on pouvait la faire travailler", explique Guillaume Prieto, président du Comité départemental de badminton de la Seine-Maritime.

Mardi et mercredi, Yuliia, qui est entraîneuse de badminton en Ukraine, a donc encadré un stage à Amfreville-la-Mi-Voie, dans la métropole rouennaise. Dans le même temps, une place a été trouvée pour la petite fille de Yuliia dans la crèche de la commune. On l'a également aidée à faire les démarches pour qu'elle obtienne son titre de séjour auprès de la préfecture. Et c'est Corentin Lecerf, avec qui elle a joué à Val-de-Reuil, qui héberge la jeune femme et sa fille chez lui à Rouen.

Pendant deux jours, Yuliia Ivaniva a encadré un stage à Amfreville-la-Mi-Voie © Radio France - Thomas Schonheere

Le réseau du badminton local s'est mobilisé, mais les solutions trouvées pour le moment sont temporaires. "Elle est arrivée depuis le 23 mars, le temporaire commence à durer", souffle Guillaume Prieto.

"Recommencer de zéro"

Yuliia Ivaniva cherche avant tout un logement, mais également une solution pérenne pour sa petite fille. D'autant que la famille pourrait s'installer en France définitivement. Car si Yuliia a envie de revoir son pays et sa famille, son mari, toujours posté à Kiev, voudrait tourner la page quand la guerre sera terminée. "Notre logement a été bombardé. En Ukraine nous n'avons plus rien, nous devons recommencer de zéro, explique la jeune femme. Et recommencer une nouvelle vie en Ukraine, peut-être pour nous ce ne serait pas un problème, mais pour un enfant..."

ÉCOUTER - Rencontre avec l'Ukrainienne Yuliia Ivaniva, réfugiée en Normandie Copier

Cela fait deux mois que Yuliia n'a pas vu son mari, qu'elle appelle dès que possible. Son père est également dans l'armée, alors que sa mère a pu déménager dans l'ouest du pays, dans une zone moins durement touchée par la guerre. "Tous les jours, je me dit que j'ai envie de rentrer, conclut-elle. Je voudrais revoir ma famille, pour les serrer dans mes bras, pour les embrasser... Là par exemple, j'essaye de parler avec vous. Mais je vois mon mari, je vois mon pays. J'essaye de sourire, mais c'est très compliqué pour moi."