Nancy, France

Le bailleur Batigère a inauguré ce lundi la maison du projet d'aménagement de l'ancien hôpital Villemin Maringer à cheval sur Nancy et Vandoeuvre-lès-Nancy. Le site de plus de 5 hectares est situé entre la rue de Nabécor et l'avenue Paul Doumer. 700 logements neufs dont 30 % de logements sociaux seront proposés, repartis entre 17 îlots à construire et dans les bâtiments réhabilités de l'ancien hôpital, aujourd'hui en friche.

Modélisation du projet - Batigère

Modélisation de l'esplanade le long du site Villemin. - Batigère

Modélisation de la rue de Nabécor sur le site de Villemin. - Batigère

102 logements sociaux dans l'ancien hôpital Villemin

Sur les 200 logements sociaux du projet, 102 seront construits dans l'ancien sanatorium de l'hôpital Villemin et ses deux pavillons d'entrée donnant sur la rue de Nabécor. Le bâtiment datant du 20e siècle va être réaménagé et les logements seront livrés normalement fin 2019. "Il y aura beaucoup de duplex et mezzanines, avec de grandes baies vitrées existantes sur le bâtiment d'origine, explique Benoit Rover chargé d'opérations immobilières à Batigère, le bailleur. Elles donneront une vue remarquable sur le parc arboré de 6 000 mètres carrés. Celui-ci sera rénové en partie publique et privée pour le bâtiment Villemin". L'ancien hôpital Maringer, avec sa chapelle d'époque sera revendu par le bailleur à un opérateur encore inconnu. Les derniers logements du projet doivent être livrés en 2024.