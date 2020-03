Le bailleur Grand Delta Habitat va installer des cabanes à chats à la résidence l'Oseraie à Montfavet

Dans cette résidence depuis plus d'une vingtaine d'année un accord tacite était pris entre le bailleur social et le SPA pour laisser des ouvertures dans les sous-sols vers l'extérieur pour les matous. Seulement la rénovation des façades et des abords des immeubles prévoient de ne plus laisser d’ouvertures. Le bailleur Grand Delta Habitat envisage désormais d'installer quatre ou cinq cabanes à chats sur un terrain limitrophe de la résidence à ses frais. Il reste maintenant à capturer tous les chats qui logent dans les vides sanitaires. C'est la SPA vauclusienne qui va s'en charger en partenariat avec une société spécialisée avant que les orifices soient condamnés. L’opération de capture va s’étaler sur un mois de temps d’apprivoiser des félidés plutôt sauvages et craintifs avant de les amener dans des cages trappes. A cet effet la SPA a placardé des affiches appelant la population à ne plus les nourrir pour ce ne soient que les bénévoles de l’association qui deviennent familiers avec les minous. Une fois amenés au refuge vauclusien les chats seront stérilisés pour être relâchés sur place dès leurs cabanes installés sur un terrain voisin. Les locataires habitués à les nourrir pourront reprendre leurs habitudes sur ce lieu sous contrôle de la SPA.

La SPA vauclusienne a placardé des affiches dans la résidence pour prevenir les habitants © Radio France - JM Le Ray