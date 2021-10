Le bailleur HLM annule les 32.000 euros de dette de la Toulonnaise victime de violences conjugales

France Bleu Provence vous révélait dimanche soir l'histoire d'Aurélie*, Toulonnaise de 44 ans, victime en décembre 2018 d'une tentative d'assassinat : son ex-compagnon lui avait infligé au moins 59 coups de couteau en pleine rue, à Toulon. Alors qu'elle avait, dès mars 2018, demandé à être désolidarisée du bail par lettre recommandée à son bailleur, on lui réclamait les 32.000 euros de loyers impayés. Mais Batigère, le bailleur, annonce à France Bleu Provence que "la dette va être effacée pour madame. Elle n'est plus redevable de quoi que ce soit auprès de notre société. La situation est quand même suffisamment grave et particulière pour qu'on agisse le plus rapidement possible".

La désolidarisation du bail n'avait pas été enregistrée par l'ancien bailleur

Laurent Lett, directeur clientèle de ce bailleur situé dans l'est de la France précise que "Batigère a racheté en 2019 l'appartement qu'occupait le couple à CDC, un autre bailleur. La demande de désolidarisation a été envoyée à CDC et n'a semble-t-il pas été enregistrée car nous n'avons pas de trace de cette demande. Pour nous, madame était donc toujours solidaire du bail et des dettes. Mais nous allons évidemment rattraper la situation et faire en sorte que cette personne ne nous doive plus rien. Nous allons la contacter dans les jours qui viennent."

La dette repose désormais sur l'ex-compagnon, incarcéré

Le bailleur précise que "la dette de loyers impayés va désormais reposer uniquement sur monsieur. Bien qu'il soit incarcéré, il souhaite toutefois garder son logement. Nous aurions préféré évidemment le récupérer, mais on ne peut l'y obliger."

* Prénom modifié à sa demande.