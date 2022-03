Le bailleur social Territoire Habitat met à disposition des réfugiés ukrainiens une trentaine de logements

Alors que la guerre en Ukraine a poussé près de deux millions d'habitants à quitter le pays, le bailleur social Territoire Habitat annonce ce mardi avoir identifié une trentaine de logements afin d'accueillir des réfugiés ukrainiens. L'objectif est de pouvoirloger les candidats moins d'une semaine après leur arrivée sur le département, grâce à un partenariat signé avec trois associations : l'Armée du Salut, le Secours Catholique et Interaction. D'autres logements pourront être accordés en fonction de la demande indique le bailleur.

Le bailleur participe ainsi à "l'élan de solidarité collectif lancé ces derniers jours"

Marie-Hélène Ivol, présidente de Territoire Habitat, explique ainsi que ce n'est pas une première pour le bailleur social : "on le fait avec des réfugiés qui arrivent d'autres parties du monde, on le fait avec des sans domicile fixe quand il y a un besoin. Ca fait partie de notre ADN". Une partie du loyer serai ainsi supporté par Territoire Habitat : "nous participons nous aussi à l'effort national".

Des appartements plutôt à Belfort

Des appartements ont ainsi été ciblés en fonction de leur géographie, plutôt à Belfort indique Ian Boucard, président de la commission d'attribution à Territoire Belfort: "On essaye d'avoir des secteurs où l'on peut être mobile car ces familles arrivent et elles n'ont rien. Il faut quand même qu'elles puissent se déplacer facilement.". Pour Marie-Hélène Ivol, présidente de Territoire Habitat, il est également essentiel "d'avoir des appartements qui ne sont pas trop éloignés les uns des autres parce que l'on sait quand on arrive dans un pays où on ne connaît pas la langue, on ne connaît personne. Le fait d'être proche les uns des autres, c'est très important".