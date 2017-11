Le Ballon d'Alsace bientôt labellisé "Grand site de France" ?

Le Ballon d'Alsace pourrait rejoindre la Pointe du Raz, la Baie de Somme ou encore le Pont du Gard parmi les lieux classés "grand site de France". Un label qui permet la mise en valeur du site et un meilleur accueil du public. Dans le cadre du projet ici, les habitants ont pu donner leur avis.

"Découvrir les atouts du site", "développer les sports de nature" ou encore "valoriser les productions agricoles" : voilà quelques-unes des propositions des habitants. Des centaines de personnes ont participé à cette consultation citoyenne qui se termine ce jeudi.

Certains espèrent plus de tourisme

Pour plusieurs professionnels, ce label c'est surtout l'espoir d'une plus forte fréquentation. Le label "grand site de France" est pour eux une très bonne carte de visite, en plus du parc naturel. Mais ce n'est pas une bonne chose pour tout le monde. Comme ce commerçant sur place : "Label ou pas label, ça ne change rien pour nous". Des touristes, il y en a déjà. Et s'il y a plus de monde, les "aménagements ne sont pas adéquats" rajoute-t-il. Les parkings sont trop petits par exemple.

C'est un vecteur d'attractivité. Olivier Claude, directeur du parc des Ballons des Vosges

Des avis entendus et pris en compte

Tous ces avis vont être dépouillés par l'équipe du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Mais surtout suivis. Des aménagements sont donc justement prévus sur le massif. Objectif : un dossier de candidature prêt d'ici la fin de l'année 2018. Le label est ensuite décerné par le ministère de la transition écologique et solidaire.

Des projets en équipe et mieux financés

Après l'obtention de ce label, le but est d'obtenir plus facilement des financements. D'abord grâce à un travail en commun de toutes les collectivités concernées. Mais aussi parce que ce label amène une légitimité face aux différents partenaires financiers.

La preuve avec un autre site déjà classé : celui de la Pointe du Raz, en Bretagne. Là-bas, le label a été obtenu en 2004 et 2012. "Ça a permis de mobiliser des financements sur des projets d'une plus grande envergure que simplement des projets associatifs" explique Damien Laurent, coordinateur du label "grand site de France" à la communauté de communes Cap Sizun-Pointe du Raz (29).