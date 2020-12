Le "Baluchonnage" arrive en Mayenne : permettre aux aidants de prendre un peu de repos

Pas facile, quand on est aidant d'une personne dépendante, âgée ou handicapée, de prendre un peu de repos. L'ADMR 53 met en place un nouveau dispositif, le "baluchonnage". Des professionnels prennent le relais de l'aidant, à domicile, entre 36 heures et trois jours, selon les besoins.

Le baluchonnage, c'est une idée qui nous vient du Québec. Là-bas, cela fait une vingtaine d'années que cela existe. L'ADMR 53, l'Aide à Domicile en Milieu Rural de la Mayenne, vient donc de reprendre la formule. Des professionnels de l'aide à domicile, aides-soignants ou infirmiers, s'installent à la maison, pour permettre à l'aidant, de prendre un peu de repos, voire jusqu'à trois jours de vacances. Ce sera le même "baluchonneur" qui sera là, en respectant les habitudes de la personne aidée.

24h/24 et 7 jours/7

Le dispositif fonctionne 24/24 et 7j/7, toute l'année, week-ends, semaine, vacances. Avant de s'installer au domicile, le baluchonneur passe trois heures, auprès de l'aidant et de la personne aidée, pour bien enregistrer ses habitudes, ses préférences. Le but étant de perturber au minimum la personne, dans son environnement.

Combien cela coûte?

Le reste à charge est de 7 euros de l'heure, pour un minimum de 36 heures d'intervention. Cela ouvre droit à une réduction ou un crédit d'impôts à hauteur de 50%, soit un montant final de 126 euros pour 36 heures.

Les baluchonneurs sont prêts

Les baluchonneurs sont déjà recrutés par l'ADMR. Ils sont quatre, infirmiers et aides soignants. Ne reste plus, maintenant, qu'aux familles, aux aidants, de se signaler. Pour tout renseignement, vous pouvez joindre la coordinatrice du service Baluchonnage au 02 43 59 17 40 ou au 06 19 01 72 16

Les partenaires